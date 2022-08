Zuckerberg e le foto in vacanza: un elogio della normalità

Far passare il bagnasciuga di una qualsiasi località adriatica per la spiaggia di un atollo tropicale o una silhouette appesantita da mesi di ufficio per quella di una Kardashian a caso? Niente di più facile grazie alle decine di filtri che si infilano tra la realtà e quello che pubblichiamo sui social network. Specie in tempo di vacanze, le bacheche social si riempiono di foto che evocano “l’effetto wow” richiamando clic e “mi piace” segno di ammirazione e, perché no, di invidia. Eppure il trucco c’è, e si vede.

Noi, schiavi del filtro

Non parliamo poi di rughe piallate, cellulite cancellata, tartarughe in bella vista, boccucce a “culo di gallina”, sguardi tenebrosi, pose plastiche e mise degne da red carpet. Tutto grazie a una certa perizia e ai filtri che alimentano la nostra vanità. Pubblicare l’immagine migliore (o presunta tale) di sé e delle proprie vacanze di questi tempi è più in voga di una partita a racchettoni sulla spiaggia, tanto che arriviamo a trascorrere buona parte delle ferie chini sul cellulare per offrire a colleghi, amici o ex partner una immagine di noi che fuori dai pixel non esiste. Ma siamo sicuri che questo abuso di filtri e ritocchini abbia ancora senso? Non si rischia di passare dall’effetto wow alla pagliacciata in un attimo?

I Zuckerberg, la quintessenza della normalità social

La pretesa della perfezione costi quel che costi via social è tra l’altro sempre meno in voga tra chi davvero conta. Per capirlo basta guardare le cartoline delle vacanze di Mark Zuckerberg, uno che, eventualmente, di problemi a mettere filtri e filtrini non dovrebbe averne. I suoi scatti con la moglie Priscilla e pargoli rappresentano la quintessenza della normalità. Anzi, rasentano proprio la sciatteria. Eppure Mr Facebook può contare su un patrimonio di quasi 61 miliardi di dollari.

La parola d’ordine è low profile. A maggio, per esempio, i coniugi Zuckerberg hanno fatto un’escursione al lago per festeggiare il loro anniversario. Il selfie che il papà di Facebook e proprietario di Instagram ha pubblicato sulla sua pagina Instagram da 10 milioni di follower è una foto leggermente appannata (obbiettivo sporco? Forse) dove i faccioni sudati di marito e moglie appaiono in versione naturale. Lo stesso per l’outfit. Una foto che ha ricevuto quasi 670 mila like, con commenti entusiasti di persone che apprezzano la spontaneità e la normalità di una delle coppie più influenti del Pianeta.

E Mark e Priscilla in questo sono proprio bravi. Sarà per la loro natura nerd o per la consapevolezza di essere tanto ricchi e potenti da permettersi il lusso di ignorare la resa social di una foto. Va detto che se un comune mortale decidesse di seguire il loro esempio, ecco forse i risultati in termini di cuoricini non sarebbero gli stessi. Perché quaggiù, nel mondo reale, anche un like può servire a tirare avanti, a fare sentire meno soli o alleggerire quella sensazione di fallimento che ci perseguita. Un filtro in fondo non costa niente.

A scuola dal papà di Facebook

Però lo stile dei Zuckerberg potrebbe insegnarci a prenderci meno sul serio. A staccare il naso dallo schermo e vivere le esperienze invece che fotografarle. E a vivere con un po’ più di relax anche le vacanze. Così sfogliando i profili di chi Facebook lo ha fondato e Instagram se l’è comprato vediamo Priscilla che fa colazione in giardino appena sveglia con le figlie che le scoccano un bacio sulle guance; la coppia in felpa sdrulcita nel salotto di casa; Zuckerberg seduto a piedi nudi in tuta da ginnastica. Istantanee semplici, naturali e quasi ribelli nel mondo filtrato in cui Zuckerberg stesso ci ha costretto.