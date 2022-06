Ha maltrattato il gatto: il difensore Zouma condannato a 180 ore di servizi sociali

Il difensore Kurt Zouma, francese del West Ham, è stato condannato a svolgere 180 ore di servizi sociali a causa del suo gatto. O meglio: dei maltrattamenti che gli sono stati riconosciuti ai danni dell’animale domestico, preso a calci e schiaffeggiato. La vicenda è esplosa dopo che il fratello di Zouma, Yoan, aveva ripreso con il suo smartphone gli atteggiamenti del 27enne. Maltrattamenti di vario tipo ai danni del povero felino, con i video poi postati sui social. Oggi la condanna a 180 ore di servizi sociali, dopo che la società inglese lo aveva multato di due settimane di stipendio.

Zouma maltratta il gatto: condannato

Sono passati quasi quattro mesi da quando in Premier League e in Gran Bretagna Kurt Zouma è salito agli onori della cronaca non per meriti sportivi. I maltrattamenti ai danni del suo gatto, con pugni e schiaffi, sono stati diffusi in video in gran parte del pianeta e gli hanno fatto rimediare un gran numero di critiche, oltre che la multa da parte della sua società. Il West Ham, infatti, ha prontamente condannato l’avvenimento e comminato l’importo massimo possibile per multare il difensore. Due settimane di stipendio. Oggi la Thames Magistrates Court ha sentenziato: 180 ore di servizi sociali e il divieto assoluto di avere altri gatti per i prossimi cinque anni.

La sentenza: «Comportamento vergognoso»

Quello di Zouma è stato definito «un comportamento vergognoso e biasimevole ai danni di un animale domestico». Così si è rivolta a lui la giudice Susan Holdham, che ha annunciato la sentenza di condanna. Nessun commento da parte del West Ham né del francese Kurt Zouma, almeno dopo la chiusura della vicenda. Durante l’udienza finale, infatti, il difensore si è pubblicamente scusato per il suo pessimo atteggiamento, ma non è bastato a dribblare la condanna.