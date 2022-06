Zorzi contro Pucci: «Battuta omofoba, mi deve delle scuse»

Scoppia la polemica tra Tommaso Zorzi e Andrea Pucci. Tutto nasce dallo spettacolo di ieri sera del comico, attaccato oggi dall’influencer ed ex vincitore del Grande Fratello Vip attraverso alcune storie su Instagram. A generare la diatriba una battuta pronunciata da Pucci durante la serata, come racconta lo stesso Zorzi, che ha ripreso il racconto di un’amica, presente allo show. Sotto i riflettori una battuta che lei stessa ripete sul social per spiegare la vicenda: «I tamponi se sei fortunato te li fanno in una narice, se sei uno stronzo in due, se sei ancora più stronzo in gola, se sei Zorzi in c**lo».

Zorzi attacca Pucci: «Mi deve delle scuse»

Le prime storie su Instagram relative alla vicenda sono state pubblicate da Tommaso Zorzi nella tarda mattinata. «Parliamone un attimo», dice l’influencer, «La cosa che mi fa impazzire è: tu che ne sai dove lo prendo io? Come fai ad arrogarti il diritto di salire su un palco e dire alla gente che io lo prendo in c**o. Questa cosa dell’omosessuale che lo prendono lì, siamo nel 2022, sono passati 40 anni da quando poteva far ridere una roba del genere. Immaginate se io salissi su un palco e dicessi “oh ragazzi, ho rotto l’aspirapolvere ma non so se prenderne una nuova o usare la moglie di Pucci per quello che succhia. Mi darebbe del pazzo, dicendomi di sciacquarmi la bocca. Ora siccome fa ridere la dicotomia gay e tutti lo prendiamo nel didietro si può dire? Secondo me Pucci mi deve delle scuse».

Pucci ha bloccato Zorzi sul social

Ma la vicenda ha contorni ancora più ampi. Zorzi racconta che lo stesso Pucci lo ha bloccato su Instagram. E non è finita. L’ex vincitore del Grande Fratello Vip ha pubblicato anche uno screen da una conversazione con uno dei collaboratori del comico. Quest’ultimo ammette che Pucci lo cita spesso, ma anche che una volta avrebbe affermato che Zorzi è «troppo gay» e che per questo non prova simpatia per lui. «A tre giorni dal Pride di Milano mi dice questo?», chiede Zorzi su Instagram. Si attende l’eventuale replica del comico.