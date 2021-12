Il Natale si avvicina ma, in parallelo, purtroppo avanza anche il Covid. La quarta ondata non si ferma e, in vista delle festività, i governi di tutto il mondo preparano le strette per porre un freno ai contagi. Così anche quest’anno si prospettano festeggiamenti caratterizzati da restrizioni, soprattutto in termini di spostamenti. Per evitare di sentirsi troppo soli, per fortuna c’è sempre la tecnologia e le app per le videochiamate, con scambiarsi auguri con parenti e amici.

Consigli e strumenti per una videochiamata ottimale in vista del Natale

L’high-tech propone una grande varietà di mezzi per potersi interfacciare nonostante la distanza. Inoltre, i nuovi aggiornamenti, creati per obbedire alle esigenze dello smartworking hanno consentito di creare delle vere e proprie virtual room capaci di ospitare decine di utenti contemporaneamente. L’ideale per replicare le grandi tavolate del Natale e poter persino giocare a carte o tombola. Google, Facebook e Microsoft guidano infatti la schiera di piattaforme e software in grado, con le debite differenze, di ricreare l’atmosfera delle feste. Teams, Meet e Zoom, senza dimenticare FaceTime e Whatsapp, ecco quali programmi scaricare per la migliore videochiamata di auguri.

Prima di entrare nello specifico, però, meglio ricordare alcuni dettagli. Per una riuscita ottimale, è necessario essere provvisti di una buona connessione Wi-Fi, ancor meglio se con la fibra ottica. In caso di una rete lenta o difettosa, non è una brutta idea rivolgersi ai dati dello smartphone, se provvisti di un abbonamento che garantisca numerosi Giga a disposizione. In media, una videochiamata standard utilizza 2 Megabyte al secondo, che salgono a 3,5 in alta qualità. Una call di gruppo invece può arrivare anche a 8 Mbps, in relazione con il numero di utenti in linea. Infine, è utile fare servirsi di auricolari con microfoni piuttosto che fare affidamento all’audio esterno, evitando così disturbi o rumori di ritorno.

Non solo Google Meet e Teams, tutte le piattaforme per scambiarsi gli auguri a distanza

Meet, Teams, Skype e Zoom, pregi e difetti delle app di videochiamata più famose

Un ottimo modo per scambiarsi gli auguri può essere invece quello offerto da Skype e Zoom, due piattaforme molto simili tra loro. La prima rappresenta la pioniera della videochiamata, tanto che consentiva riunioni virtuali collettive ancor prima che molte altre app prendessero vita. Skype supporta fino a 50 persone contemporaneamente, anche se ne mostra su schermo solo 4, e garantisce una discreta qualità anche se aumentano gli utenti connessi. In parallelo, durante la pandemia ha preso piede anche Zoom, molto usata nel business. Rispetto a Skype supporta il doppio degli utenti, ben 100, che consente di affiancare su schermo senza lasciar fuori qualcuno. Ciò ovviamente non vale su mobile, dove per motivi di spazio le finestre si riducono. Ha però un grosso limite: la versione gratuita consente solo 40 minuti di chiamata.

Be a hero by hosting your holidays in Skype! With Super Reactions, Together mode, Animated backgrounds and so much more, you can host the funniest virtual holidays, it's easy as sharing a SkypeLink. pic.twitter.com/5L9FSKVnnN — Skype (@Skype) December 22, 2021

Fra le app di videochiamata più famose, soprattutto grazie al settore lavorativo, c’è però anche Google Meet. L’app del celebre browser, che nel 2020 ha registrato una media di 3 milioni di nuovi utenti al giorno, rappresenta infatti uno dei servizi più usati per le videoconferenze di gruppo o per i colloqui di lavoro grazie alla facile accessibilità e alle ottime opzioni. Supporta fino a 100 utenti contemporaneamente, seppur mostrando su schermo solo gli ultimi 4 interlocutori, ed è disponibile per tutti i possessori di un account Gmail. Una volta creata una videochiamata, è sufficiente inviare il link ai destinatari per dare inizio alla riunione. Fra i più gettonati anche Teams, il software di Microsoft nato per la condivisione di file e chat, ma adatto alle videochiamate.

Da Whatsapp a FaceTime e Jitsi, le altre app da non dimenticare per gli auguri di Natale

Oltre alle quattro app sopracitate, il web offre altri servizi di videocall molto utili per scambiarsi gli auguri di Natale. Sebbene siano più in voga per la messaggistica, tutte le piattaforme social del gruppo Facebook offrono i servizi di videochiamata. Stiamo parlando non solo dell’app principale di Zuckerberg, ma anche di Instagram e di Whatsapp. Quest’ultima supporta fino a 8 utenti assieme e in molti casi è il servizio più immediato per chiamare le persone senza troppe difficoltà. Inoltre è disponibile anche nella versione web, elemento da non sottovalutare. Stesso discorso per Instagram, che però consente l’accesso a un massimo di 4 persone con browsing simultaneo.

I possessori di iPhone possono invece appoggiarsi dal 2010 a FaceTime, servizio di Apple che garantisce videochiamate di gruppo fino a un massimo di 32 utenti alla volta. Attenzione però: l’app non è disponibile negli Emirati Arabi e in Cina, quindi se voleste contattare amici o parenti in tali nazioni dovrete pensare a un servizio alternativo. Per anni esclusiva dei clienti iOS, è oggi disponibile anche su Windows, ma solo su invito di un utente Apple. Non è possibile per gli esterni creare una nuova videochiamata, ma solo accettarla tramite un link via mail.

Infine è il caso di citare Houseparty e Jitsi. La prima è diventata popolare durante la pandemia soprattutto fra i giovanissimi, tanto da raggiungere anche i 2 milioni di download a settimana. Garantisce 8 utenti in contemporanea, ma richiede una registrazione iniziale. Di recente, il team di sviluppatori ha però deciso di interrompere gli aggiornamenti per concentrarsi su altri progetti. Jitsi invece rappresenta il top in ambito di controllo della privacy. L’app infatti codifica tutte le videochiamate, attivando la crittografia per tutti i contenuti. Inoltre non presenta limiti di utenti, il cui tetto massimo risiede nelle potenzialità di connessione e computer dell’utente.