Nuovo anno, nuovi trend. Nella pletora di challenge e lip sync che popolano il feed dell’utente medio di TikTok, non possono mancare i content creator che snocciolano tendenze destinate ad approdare sulle passerelle delle grandi maison e dei brand più noti. Messi (momentaneamente) da parte il Cottagecore, il Dark Academia e l’India Sleaze, che avevano monopolizzato gli acquisti dei giovani internauti della Generazione Z nel 2021, a farsi spazio nel fashion system in queste prime settimane di gennaio pare essere il revival del cosiddetto Twee, un look reso popolare dall’attrice canadese Zooey Deschanel tra 2013 e 2015.

In cosa consiste lo stile Twee rilanciato da Zooey Deschanel

Adorabili abiti a fantasia, cardigan ricamati, collant colorati e ballerine preppy. Sono questi i capisaldi del Twee, soprannominato dagli addetti ai lavori anche Waterstones-core, Ukulele-core e English Teacher-core. Un trionfo di abbinamenti costellati di fiocchi e pois e ben presto diventati una vera e propria uniforme per quanti, innamorati della moda d’antan, nel 2010 vivevano la loro quotidianità al ritmo dei brani di Morissey e degli Smiths, riconoscendosi nelle storie portate in scena da Joseph Gordon-Levitt o nei protagonisti dei romanzi di Jack Kerouac. Insomma, l’antitesi di quella cultura, emersa agli inizi degli Anni 2000, che aveva consacrato alla fama l’immagine di un’adolescenza divisa tra feste ed eccessi, e il simbolo della vittoria del nerd sulla party girl. A innescare l’exploit del trend è stata la piattaforma di microblogging Tumblr, invasa da utenti impegnati, quasi giornalmente, a postare immagini da cui prendere esempio. Tra outfit da replicare, libri antichi e scorci di Parigi. Ma, soprattutto, personaggi iconici del cinema e della tivù come Summer Finn e Jess Day (entrambi interpretati proprio da Deschanel), considerati veri e propri portabandiera del Twee assieme all’influencer britannica Alexa Chung.

Perché Zooey Deschanel può essere considerata icona del Twee

Al contrario della maggior parte delle colleghe che, al di fuori del set, sfoggiavano outfit ben lontani dal gusto da quelli indossati dai personaggi che interpretavano, Zooey Deschanel ha spesso dimostrato di non discostarsi troppo, in termini di stile, dal ruolo che l’ha resa uno dei volti più amati di New Girl, pluripremiata comedy americana targata Fox. Motivo per cui il pubblico di TikTok ha già prodotto un’infinita mole di clip sui suoi outfit, celebrandola a tutti gli effetti come la trendsetter per eccellenza e correndo a recuperare capi dimenticati in soffitta. Il suo è un guardaroba semplice ma d’effetto, un mix tra l’allure della moda parigina rétro fatta di baschi, magliette a righe e gonne a ruota, e la grammatica dello stile hipster chic, con mini dress abbinati a lunghi maglioni di lana o camicie a quadri, colletti gioiello, sottili cinture strette in vita e borse o zainetti in pelle. Il tutto impreziosito da occhiali dalla montatura spessa (su tutti, gli intramontabili Ray Ban Wayfarer) e delicati accessori recuperati nelle botteghe o nei mercatini dell’usato.

Un’estetica che Zooey è riuscita a declinare perfettamente anche nelle numerose apparizioni sul tappeto rosso, dove ha saputo mescolare il suo amore per le stampe con il luccichio delle paillette, il fascino del vintage e le linee più sontuose dei vestiti da sera. Il giusto equilibrio tra i codici del Twee e il glamour richiesto dai grandi eventi.