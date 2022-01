Nella storia della moda, non esiste calzatura più controversa dello zoccolo. Un modello che, sin dall’epoca della Reggenza Inglese, ha raccolto pareri contrastanti, ottenendo il placet di alcuni e facendo storcere il naso ad altri. In particolare, al dandy Beau Brummell, fashionista d’antan che, secondo il suo biografo, lo aveva definito «un autentico abominio». Opinione che, nel 1970, sarebbe stata rispedita al mittente dalla celebre band svedese ABBA. Sull’onda di un insano amore per l’accessorio, i quattro membri del gruppo decisero di lanciarne sul mercato una linea personalizzata. Da allora, il rapporto tra la scarpa e il fashion system è stato altalenante: mentre alcuni designer lo hanno bocciato su tutti i fronti, numerose sono state le maison che lo hanno riproposto in diverse varianti, dal modello casual a quello più elegante. Convincendo anche i fashion victim più riluttanti a dargli almeno una chance.

La storia dello zoccolo

Le origini dello zoccolo rimangono avvolte dal mistero. Secondo gli studiosi, deriverebbe dai calcei degli Antichi Romani, calzature simili a stivali e ideali per le passeggiate nella natura o dai Geta giapponesi, ibrido tra un infradito e uno zoccolo. Per quanto riguarda, invece, la tipologia più nota, quella olandese, il primo esempio risalirebbe al 13esimo secolo e sarebbe stato realizzato ad Amsterdam a partire da blocchi di ontano, faggio e sicomoro. Procedimento che, in pochi anni, avrebbe portato artigiani sempre più specializzati a produrne un quantitativo crescente e a esportarne il design in tutta Europa, trasformandole nella scarpa più utilizzata dai lavoratori perché economica, comoda e calda. Dopo il picco di popolarità raggiunto a partire dal 1300, a metà 1800 iniziarono a essere surclassati dagli stivali chiodati, economicamente più convenienti. Rimasero, tuttavia, presenti nel dress code di minatori e operai del cotone che, nelle pause, inventarono addirittura la cosiddetta ‘danza dello zoccolo’. Battendolo ritmicamente sul pavimento, creavano veri e propri balletti, anticipando quello che sarebbe stato il boom del tip tap.

L’influenza dei Sixties e della controcultura

A renderli interessanti agli occhi della moda, però, ci hanno pensato gli Anni 60 e 70, che hanno acceso i riflettori sul träskor, lo zoccolo svedese con suola in legno, tomaia in pelle e punta squadrata. Il concept e i materiali naturali adoperati nella manifattura si allinearono perfettamente con la filosofia hippie e gli ideali della controcultura. Ma non solo. Abbinato alle gonne ampie e ai pantaloni a zampa, assicurava un look impeccabile. Destinato a essere reinterpretato, nel 21esimo secolo, da brand d’alta gamma come Gucci, Viktor and Rolf e Chanel.

Le reinterpretazioni delle griffe

Oggi, il rapporto tra l’alta moda e gli zoccoli continua a essere intermittente. Se, da un lato, c’è chi non riesce proprio a scorgere la bellezza della calzatura (è il caso del maestro del tacco a stiletto Christian Louboutin), dall’altro ci sono imprese come Crocs, Birkenstock e Scholl che l’hanno resa uno dei loro prodotti di punta, rivisitandone la variante in gomma, in passato accostata unicamente alle nonne, che la utilizzavano per fare giardinaggio. Anche griffe storiche come Dior ed Hermès non si sono lasciate sfuggire l’occasione di mettere la firma su un oggetto che, con qualche aggiustamento, si sarebbe potuto integrare perfettamente in un’estetica di haute couture. Dando vita, rispettivamente, al modello Diorquake, un mix tra riferimenti ai Sixties e dettagli moderni, e a una variante raffinata nata dall’incontro tra «comfort e piacere visivo». Due grandi successi che hanno portato, in qualche giorno, al sold out nei negozi. Un destino condiviso anche da marchi storici come lo scandinavo Swedish Hasbeens e da aziende indipendenti come Santa Venetia e No. 6 che, proponendo pezzi freschi e di tendenza, stanno vivendo un periodo d’oro in termini di business. Facendosi spazio anche tra le tante collaborazioni lanciate sul mercato, come quella di UGG e Molly Goddard, che ha strabiliato il pubblico con zoccoli multicolor e dal plateau vertiginoso, o quelle di Valentino e Jil Sander con Birkenstock e Balenciaga con Crocs.

Il revival dello zoccolo

Quest’inatteso revival, testimoniato da un aumento delle ricerche sulla piattaforma Lyst del 124 per cento soltanto nel 2021, sarebbe dovuto a una serie di fattori. «Prima di tutto, il senso di sicurezza che trasmettono. Per una donna, indossare un paio di zoccoli rimane un gesto trasgressivo, una sorta di protesta contro una società che la vuole sempre in décolleté e che riconosce la bellezza solo in un tipo di scarpa», ha spiegato alla Cnn Lauren Mechling, giornalista di Vogue America, «Poi, è innegabile che la pandemia ci abbia messo il suo zampino, dando una dignità a quella parte di armadio che, tra indumenti e accessori, veniva utilizzato solo in casa. È proprio da lì che è nato il trend dell’uglycore, quella tendenza che rende cool ciò che prima veniva considerato brutto e inguardabile. Come nel caso dello zoccolo. Il simbolo di quanto la moda e il comfort possano funzionare benissimo senza escludersi a vicenda».