Zlatan Vasiljevic, chi era l’uomo del doppio femminicidio di Vicenza

Disoccupato, già arrestato per maltrattamenti in famiglia e destinatario di un divieto di avvicinamento all’ex moglie, Zlatan Vasiljevic ha ucciso quest’ultima e la sua attuale compagna a Vicenza per poi togliersi la vita: vediamo chi era e quali informazioni sono note sul suo conto.

Chi era Zlatan Vasiljevic

Originario di Doboj, comune nel territorio della Repubblica Serba della Bosnia Erzegovina, da molti anni risiedeva in Veneto. Nel 2005 si era sposato con Lidia Miljkovic e dalla loro relazione erano nati due figli, uno del 2006 e uno nel 2008. Disoccupato dopo aver fatto il camionista e dipendente dall’alcol, l’uomo era noto alla giustizia sin dal 2019, quando i Carabinieri di Altavilla Vicentina lo avevano arrestato per maltrattamenti contro la moglie.

L’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale era scattata dopo la denuncia presentata dalla stessa Lidia, vittima di continue vessazioni dal 2011, ed aveva evidenziato la perseveranza di Zlatan nel maltrattare la donna: “Una circostanza che, unitamente all’abuso di alcol e alla sua incapacità di controllarsi anche in presenza dei figli minori, consente di ritenere altamente verosimile il verificarsi di nuovi episodi di violenza e un’escalation in termini di gravità che potrebbe condurre a tragiche conseguenze”. Tanto più in ragione del fatto che Lidia aveva deciso di trasferirsi a Schio dai suoi genitori per rifarsi una vita lontana da lui.

L’arresto e il divieto di avvicinamento alla moglie

Nel provvedimento di arresto, il giudice aveva anche descritto alcune delle violenze subite dall’ex moglie. A febbraio del 2019 l’aveva afferrata per il collo, spinta contro il frigorifero e minacciata con un coltello; un mese dopo, rientrato ubriaco, l’aveva aggredita a letto stringendole il collo come per strangolarla e minacciata di cavarle gli occhi e ucciderla.

In seguito alla denuncia, Vasiljevic era finito in carcere ma vi è rimasto per pochi mesi. A dicembre 2019 era infatti tornato in libertà con un ordine di non avvicinamento a Lidia. Provvedimento che, secondo l’attuale compagno di Lidia Daniele Mondello, era decaduto poche settimane prima del duplice femminicidio (tanto che il giudice aveva stabilito la cessazione dell’affido esclusivo dei figli alla madre). L’8 giugno 2022 si è tolto la vita dopo aver ucciso sia l’ex moglie che la sua attuale compagna.