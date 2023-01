Zlatan, stasera su Tv8 il biopic su Ibrahimovic: trama, cast e curiosità

«Si può togliere il ragazzo dal ghetto, ma non il ghetto dal ragazzo». Così, per i suoi 40 anni, il campione di calcio Ibrahimovic ha riassunto la sua vita in un’intervista sui canali del club. La massima è anche ottima descrizione di Zlatan, primo biopic sulla vita del fuoriclasse svedese, che stasera 16 gennaio arriva in prima visione, alle 21.30, su Tv8. La trama racconta infanzia e adolescenza del calciatore, dagli anni di Malmo fino all’arrivo in Olanda con l’Ajax, trampolino di lancio della sua carriera. Nel cast Granit Rushiti nei panni del protagonista e gli italiani Emmanuele Aita e Duccio Camerini, rispettivamente volto dell’agente Mino Raiola e dell’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi. Alla regia Jens Sjögren, che ha adattato l’autobiografia Io, Ibra. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito ufficiale di Tv8.

Zlatan, trama e cast del film stasera 16 gennaio 2023 su Tv8

La trama del film in onda stasera su Tv8 inizia a Malmo, in Svezia, dove muove i primi passi nel mondo del calcio un giovanissimo Zlatan Ibrahimovic (Dominic Bajraktari Andersson). Figlio degli immigrati jugoslavi, vive da quando ha memoria con il padre Šefik Ibrahimović (Gedomir Glisovic), che divorziò dalla madre Jurka Gravić (Merima Dizdarević) quando Ibra aveva appena due anni. La separazione ha inevitabilmente sconvolto la sua vita e quella della sorella maggiore Sanela (Selma Mesanovic), tanto da condizionarne la crescita. Ibra infatti sviluppa un carattere irascibile, sempre propenso alla rissa e allo scontro anche con i compagni di scuola. Non va meglio sul campo da calcio, dove non riesce a legare nemmeno con i membri della sua squadra, finendo più volte in panchina.

Non va meglio nemmeno durante l’adolescenza, tanto che Zlatan (Granit Rushiti) si rende protagonista in più occasioni di furti e atti vandalici persino per recarsi agli allenamenti. Il suo talento però è superiore e finisce presto in prima squadra. Qui, a suon di gol e prestazioni eccellenti, si guadagna i riflettori di tutta la Svezia e le attenzioni di Mino Raiola (Emmanuele Aita), procuratore fra i più potenti al mondo. Sarà lui a fargli ottenere un contratto con l’Ajax in Olanda, ma i primi mesi nell’Eredivisie non soddisfano del tutto le attese. Ibrahimovic è arbitrario, indisciplinato e incapace di giocare con la squadra. Sarà grazie al suo fidato agente che troverà la forza di far brillare il suo talento più di ogni cosa. Fin quando Luciano Moggi (Duccio Camerini) lo chiama per un provino alla Juventus. Il resto, come cita il film, «è storia del calcio».

Zlatan, qualche curiosità sul film stasera 16 gennaio 2023 su Tv8

Il biopic di stasera è adattamento cinematografico di Io, Ibra, autobiografia che lo stesso Zlatan ha scritto con il giornalista David Lagercrantz. Tradotta in 30 lingue, ha subito venduto circa mezzo milione di copie in Svezia, andando benissimo anche all’estero (in Italia è edita da Rizzoli). Le riprese del film hanno avuto luogo nei luoghi più significativi della vita di Zlatan, dai sobborghi di Malmo in cui è nato fino alla città di Amsterdam, sede dell’Ajax con cui ha iniziato la sua carriera internazionale prima di approdare in Italia.

Nel nostro Paese, Zlatan Ibrahimovic ha vestito le maglie di Juventus, Inter e Milan (dove gioca tuttora), ma ha giocato ovunque. Ha infatti militato nel Barcellona, al Paris Saint-Germain, al Manchester United e ai Los Angeles Galaxy. Voci italiane del film sono Manuel Meli per Ibra, Stefano Macchi per il padre Šefik e Sara Labidi per la sorella. Il fuoriclasse svedese si è cimentato anche con televisione e cinema. È apparso sul palco di Sanremo e il 2 febbraio sarà in sala con Asterix e Obelix: il regno di mezzo nei panni di un soldato.