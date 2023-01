Lo Zingarelli compie 100 anni: a Cerignola un monumento per il dizionario di italiano

Lo Zingarelli compie 100 anni. Il vocabolario della lingua italiana e il celebre linguista Nicola Zingarelli saranno celebrati con la realizzazione di un’opera d’arte e di un’annullo filatelico, iniziative fortemente volute dall’Amministrazione Comunale della città natale dell’autore Cerignola.

Lo Zingarelli compie 100 anni: il monumento a Cerignola

Nasce così l’opera d’arte che celebra il vocabolario Zingarelli ed il linguista Nicola Zingarelli. A marzo ricorre il centesimo anniversario della prima pubblicazione del vocabolario e Cerignola ha voluto omaggiare il suo concittadino. Un monumento permanente intitolato La Storia attraverso la Cultura, una realizzazione in acciaio e resina che raffigura delle pagine intrecciate verso l’alto con delle panchine che richiamano anch’esse le pagine del vocabolario.

Il progetto è stato il vincitore del concorso istituito dal comune di Cerignola per la realizzazione del monumento celebrativo dedicato allo Zingarelli. Gli autori dell’opera sono Marilena Dembech, Antonietta Palieri e Salvatore Lovaglio e la scultura vuole rappresentare il potere delle parole. Gli autori la definiscono proprio come una lente di ingrandimento su ciò che è possibile fare con le parole. Il concorso di idee per Piazza Zingarelli si è affiancato ad altre iniziative nate per il centenario del vocabolario, come il francobollo appartenente alla serie tematica Le eccellenze del sapere ottenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Un contenitore di parole e storie

Nell’opera realizzata dai tre artisti, il vocabolario vuole rappresentare un contenitore di «parole e storie offerte ai cittadini». «La lingua italiana racconta una storia, un popolo, un’evoluzione ed il fatto che il testimone di questa narrazione sia un nostro concittadino ci inorgoglisce. Per questo abbiamo pensato – ha detto il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito nel comunicato stampa – ad una serie di iniziative per celebrare Zingarelli, dal monumento all’annullo filatelico, per omaggiare in maniera degna una personalità cruciale nella vita e nella storia di questo Paese, che ha saputo raccontarlo attraverso le parole». Il monumento dovrebbe essere pronto per la primavera, quando il centenario entrerà nel vivo delle celebrazioni.