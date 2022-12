Zinasco Nuovo, in tre azzannati dal pitbull di famiglia

Zinasco Nuovo, azzannati dal pitbull di famiglia tre persone nel Pavese. I tre hanno riportato ferite gravi a braccia e gambe, mentre il cane è stato portato all’Ats per un periodo di osservazione. Il pitbull non avrebbe mostrato atteggiamenti aggressivi nei 5 anni in cui aveva vissuto con questa famiglia.

Zinnasco Nuovo, azzannati dal pitbull di casa: tre feriti

I fatti risalgono a ieri sera, 27 dicembre, verso le 21. Il cane avrebbe morso la figlia di 22 anni e il suo fidanzato 29enne. La coppia ha informato la madre di lei, 46enne, che abitava nelle vicinanze. Nel vederla, il cane avrebbe attaccato anche lei. I tre sono stati trasportati in ambulanza con il codice giallo all’ospedale San Matteo di Pavia, ma non sono in pericolo di vita. Il pitbull, invece, è stato preso in consegna dall’Ats per un periodo di osservazione. Infatti, non è dato sapere per ora perché il cane abbia attaccato i suoi padroni, dato che viveva con loro da circa 5 anni. I carabinieri della compagnia di Vigevano sono stati incaricati delle indagini, che sono attualmente in corso.

Lo scorso 5 dicembre, verso le ore 11:30, un caso simile era capitato a un 72enne di Dorno. L’anziano è stata attaccato dal suo cane, uno Schnauzer. L’animale aveva morso il padrone in diverse parti del corpo, causando anche il distacco di un pollice. L’anziano è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. Anche lui non è in pericolo di vita. Le indagini sono state affidate ai carabinieri di Gropello Cairoli, mentre il cane è stato portato all’Ats di Pavoia in osservazione. Anche in questo caso, è ancora da chiarire perché il cane abbia attaccato l’anziano.

Cosa fare se un pitbull attacca

Per gli esperti, la prima cosa da fare è evitare di correre o di sembrare più grandi, muovendo braccia e gambe. Poi, ci si dovrebbe spostare in laterale, in modo da potersi allontanare dal cane, magari aiutandosi con un oggetto da lanciare per attirare la sua attenzione.

Una volta al sicuro, si possono chiamare i soccorsi. Gli enti non procedono subito alla soppressione del cane, ma c’è un periodo di osservazione per capire cosa sia successo.