Zhero-Il segreto dell’acqua, il podcast “sostenibile” di Snam

Nel mese della Cop26, Snam presenta il podcast Zhero – Il segreto dell’acqua, un progetto in tre episodi che mira a sensibilizzare il pubblico di ragazzi e genitori sulla transizione energetica: tema molto caro all’azienda, una delle principali società di infrastrutture energetiche al mondo, che sta preparando la propria capillare rete di gas naturale (oltre 32 mila chilometri solo in Italia) a trasportare, oltre al biometano, anche l’idrogeno, considerato il vettore energetico del futuro.

Zhero, raccontato da Cristiana Capotondi

Primo podcast fiction ideato da un’azienda in Italia, Zhero – Il segreto dell’acqua è liberamente ispirato all’omonimo libro per ragazzi di Marco Alverà, amministratore delegato di Snam, edito da Salani. Tre gli episodi del podcast, che scritti da Iole Masucci e narrati da Cristiana Capotondi ruotano intorno ai temi dei cambiamenti climatici, della sostenibilità ambientale, dell’innovazione scientifica e tecnologica. «Il racconto è ambientato nella magica e incantata atmosfera di Venezia, dove i tre giovani eroi Giada, Serafina e Michele sono coinvolti in un’emozionante corsa contro il tempo per risolvere un mistero da cui dipende il futuro dell’umanità», spiega Cristiana Capotondi. Nel libro, così come nel podcast, i tre protagonisti si imbarcano in una straordinaria avventura alla ricerca di Bepi, l’amato professore che è improvvisamente sparito nel nulla, dopo aver messo a punto la sua invenzione più incredibile.

Zhero, sensibilizzare sulla transizione energetica

Il progetto, che si rivolge a grandi e piccini, punta a sensibilizzare il pubblico sulla transizione energetica, illustrando i vantaggi ambientali dell’idrogeno verde prodotto tramite elettrolisi dell’acqua con fonti rinnovabili, e a incoraggiare lo studio delle cosiddette materie STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) tra i più giovani, in particolare tra le ragazze.

Zhero, il secondo podcast di Snam sulla sostenibilità

Zhero – Il segreto dell’acqua è disponibile da oggi su tutte le principali piattaforme di ascolto (Spotify, Spreaker, Google Podcast, Apple Podcast) e sul sito snam.it. Il podcast, prodotto per Snam da Sirene Records a cura di Virginia Valsecchi e in collaborazione con DOING part of Capgemini, uscirà anche in lingua inglese, il prossimo 30 novembre. L’azienda aveva già promosso un altro podcast per dare voce a temi importanti legati alla sostenibilità, parlando di nuove fonti di energia, di efficienza e risparmio energetico, di economia circolare e di tante altre idee che generano futuro: Snamcast – Talks to inspire the world, i cui otto episodi sono disponibili sul sito ufficiale.