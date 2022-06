Zhang Daqian, chi è il pittore cinese che all’asta vende più di Van Gogh

Il mercato dell’arte ha una nuova stella. Negli ultimi anni, infatti, le aste mondiali dei dipinti hanno assistito alla crescita irrefrenabile di Zhang Daqian, pittore cinese fra i più importanti del suo Paese. Scomparso da quasi 40 anni – morì nell’aprile 1983 – è oggi uno dei più ricercati dai collezionisti, disposti a pagare anche decine di milioni di dollari per una sua opera. I suoi lavori abbracciano diversi aspetti, dalla riproduzione di paesaggi fino all’astrattismo, passando per le repliche di quadri famosi. Il Picasso d’Oriente, come molti lo chiamano, durante la sua vita ha conosciuto grandi maestri, vissuto esperienze traumatiche e unito con le sue pennellate l’Oriente e l’Occidente. Ha già superato, in termini di vendite, capisaldi come Monet e Van Gogh. Due mesi fa, la casa d’aste Sotheby’s ha battuto Landascape after Wang Ximeng per 47 milioni di dollari a Hong Kong, la cifra più alta per una sua opera.

Zhang Daqian, l’incredibile storia del pittore più famoso della Cina

Il rapimento e l’incontro con Picasso

«È indubbiamente uno dei più grandi pittori del XX secolo», ha detto alla Cnn Mark Johnson, docente di arte alla San Francisco State University. «Il suo lavoro ha unito la cultura globale all’arte classica cinese». Nato nel Sichuan, nella Cina sud-occidentale, alla fine del XIX secolo, Zhang Daqian ha mostrato il suo talento sin da bambino con l’aiuto di sua madre. Rapito da adolescente, trascorse la prigionia sui libri da saccheggiati dai banditi perfezionando la sua arte. Trasferitosi in Giappone per studiare tintoria e tessitura, formò la sua arte presso rinomati calligrafi di Shanghai e ricopiando capolavori dell’epoca Ming e Qing.

Già noto artista negli Anni 30, mutò la sua tecnica grazie a un’esperienza rivoluzionaria a Dunhuang, nel Gansu, studiando i murales di Buddha. Qui imparò l’utilizzo dei colori, ridando popolarità all’arte cinese. «Ricca e sensuale, la sua tavolozza ha rivoluzionato il potenziale della pittura in Cina», ha detto alla Cnn Johnson. «Ha donato un aspetto più asciutto e accademico a tutto il movimento». L’ascesa del comunismo nel 1949 lo rese inviso al governo, per cui non perse occasione di mostrare il suo disappunto. Daqian lasciò così il Paese negli Anni 50 per andare prima in America Latina e poi negli States, in California. Durante i suoi viaggi conobbe anche Picasso, in un incontro che la stampa salutò come «l’unione fra Oriente e Occidente».

La perdita della vista e la nascita di un nuovo stile

Amante dell’arte, Zhang Daqian dovette comunque arrendersi all’avanzare dell’età. Il diabete gli danneggiò sempre più la vista, tanto da impedirgli il riconoscimento dei dettagli. La malattia fu però scintilla per un nuovo colpo di genio, il pocai. Si tratta di uno stile che alle forme figurative ha sostituito pennellate meno decise con vortici di colore e macchie di inchiostro. I paesaggi divennero offuscati, come se attraversati da un banco di nebbia. Massimo esempio è Mist at Dawn del 1968, venduto lo scorso anno all’asta per 27 milioni di dollari. Una prova del suo nuovo stile e dell’influenza occidentale. Gli esperti confermarono subito tracce di Jackson Pollock e Willem de Kooning, ma Daqian negò sempre di essersi discostato dalla tradizione cinese. «Non si può dimenticare la sua presenza in America», ha dichiarato Carmen Ip, capo del dipartimento di belle arti cinesi per Sotheby’s. «Ha attinto certamente dall’espressionismo astratto».

Oggi il suo lavoro si trova all’interno del Metropolitan Museum of Art di New York e nel Museum of Fine Arts di Boston oltre che a Taipei. Zhang Daqian infatti trascorse gli ultimi anni di vita a Taiwan, dove morì il 2 aprile 1983. L’aumento dell’interesse artistico in Cina, che oggi rappresenta il secondo mercato globale, lo ha portato in vetta alle vendite mondiali. «Gli acquirenti capiscono meglio la qualità», ha proseguito Ip. «Hanno dato vita a un collezionismo maturo». Diversi musei stanno infatti organizzando mostre su di lui, ma grande interesse proviene infatti dai privati, che stanno contribuendo al suo incredibile successo.