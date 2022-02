Zeudi Di Palma, chi è Miss Italia 2021

20 anni, napoletana, occhi scuri e capelli castani. È Zeudi Di Palma Miss Italia 2021. La proclamazione è avvenuta nel corso della diretta sulla piattaforma Helbiz Live dal Casinò di Venezia. Studentessa di sociologia all’Università Federico II, ha rappresentato in finale il capoluogo partenopeo avendo già conquistato la fascia di Miss Napoli.

Zeudi Di Palma, vive a Scampia

Zeudi Di Palma è presidente dell’associazione “La lanterna di Scampia”, fondata dalla madre, che cerca di fare emergere i talenti dei ragazzi tenendoli lontani dalla strada. «Ho tentato il concorso perché chi come me è nato in territori complicati deve riuscire a trovare una via di uscita», ha dichiarato dopo la vittoria. Cresciuta nel difficile contesto di Scampia, ha detto di non aver mai visto Gomorra: «Dà un’immagine del quartiere che non riconosco. Non mi interessa vederlo. Scampia è una realtà degradata, ma ci sono tanti ragazzi che vogliono emergere e emanciparsi».

Zeudi Di Palma, la sua famiglia

Deve il nome di battesimo all’attrice Zeudi Araya una dei volti (e corpi) più noti del cinema erotico italiano degli Anni Settanta, che tanto piaceva al padre, il quale però ha abbandonato la famiglia quando lei aveva due anni. Ha un fratello e una sorella di poco più grandi, Asia e Giuseppe, cui è molto legata. Ha dedicato la vittoria di Miss Italia alla madre Maria Rosaria: «Ha fatto mille lavori, anche i più umili. È stato molto difficile. È il mio idolo».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miss Italia (@missitalia)

Zeudi Di Palma, le sue passioni

Alta 1,72 m, fa la modella e ha fatto la prima sfilata a 12 proprio a Scampia, nel corso di un evento chiamato “Le Vele e la moda”. Tra le sue grandi passioni c’è la musica: ha studiato clarinetto per cinque anni e ha imparato a suonare il pianoforte da autodidatta. E poi c’è il calcio: è tifosa del Napoli e il suo giocatore preferito è Insigne.

Zeudi Di Palma, vittoria con brivido

La finale di Miss Italia 2021, posticipata a causa del Covid, è stata condotta da Elettra Lamborghini e dall’inviato de Le Iene Alessandro Di Sarno, ed è stata trasmessa dal Casinò di Venezia. Zeudi Di Palma ha prevalso su Gabriella Bagnasco (Basilicata) e Lorena Tonacci (Campania), “con brivido”: eliminata in un primo momento per un errore tecnico nell’inserimento dei dati quando appunto erano rimaste tre concorrenti, in seguito alla correzione della giuria è rientrata in gara, vincendo la corona di Miss Italia.