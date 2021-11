ZeroCalcare, Michele Rech: altro che vita «invivibile», la replica sui social

È arrivata in perfetto stile Zero la replica al virgolettato che in questi giorni si è letto su tanti giornali rispetto a come Michele Rech (in arte ZeroCalcare) starebbe vivendo l’onda anomala del successo generato dalla serie tv Strappare lungo i bordi.

Da più parti si è scritto che la vita dell’autore sarebbe diventata «invivibile» a causa degli haters spuntati sulla bacheca del fumettista romano accusato da una parte di aver creato un “mostro” romanocentrico e, dall’altra, diventato “vate” suo malgrado di una generazione di adulti che ancora devono capire chi sono.

La vita «invivibile» di ZeroCalcare

«Da quando è uscita la serie» avrebbe dichiarato Rech al Messaggero «la mia vita è diventata cosi invivibile che o trovo una centratura, oppure non mi va di stare ingolfato in mezzo alle polemiche. Non c’è niente al mondo che mi costringa a farlo. Sta a me».

Le cose, però, non stanno esattamente così e ZeroCalcare, a modo suo, lo ha voluto chiarire una volta per tutte. E così, attraverso la matita di Rech Zero compare in una striscia di quattro vignette.

La replica di Zero

Nella sequenza si legge: «La verità è che io rispondo alle interviste come se fossi al bar, perché so’ un cojone e quindi una cosa tipo: “com’è cambiata la mia vita? un sacco di gente che mi c** il c**; un miliardo di polemiche, notifiche, tutto ingolfato; vorrei scoppiarli di botte, ma devo fa’ quello zen, tanto me li segno tutti per dopo; invivibile…” Quando la leggi con quel titolo però, sembra così: “Oh no, la mia vita è invivibile, ora capisco come si sentiva Lady Diana. Finirò schiantato contro un pilone della tangenziale mentre scappo dai paparazzi che mi seguono per chiedermi se mi spiace se un pensionato ipoudente in coma vigile in lungodegenza a Bolzano non è riuscito a capire alcune parole della serie – scusi Signor Hans, scandirò meglio”. Ecco voglio assicurare tutti che sto bene e che la mia risposta sarebbe stata così: “Le vite invivibili so’ altre. Io magno, dormo, la serie è andata bene. Il disastro è scongiurato. Va oggettivamente tutto bene”. Ps. Nessuno si è lamentato, ma a me se accapponava la pelle a leggere quel virgolettato».