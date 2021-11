Quanto romanesco in Strappare lungo i bordi, la serie di Zerocalcare prodotta da Netflix che ha infiammato il dibattito pubblico. Per qualcuno c’è troppo dialetto, per altri invece è un’opzione naturale. In linea con quanto avviene per altre produzioni, dagli Stati Uniti alla Sicilia, come osserva Alberto Castellano giornalista e critico.

Perché la polemica sul romanesco di Zerocalcare è insensata

Basti pensare all’importanza del napoletano in un’altra serie molto attuale come Gomorra. Ma non solo: la tradizione cinematografica è legata a doppio filo all’uso del dialetto con risvolti culturali e politici. «Non si può non parlare dell’importanza dei dialetti nel cinema italiano», spiega a Tag43 Castellano. Nello specifico sul romanesco della serie di Zerocalcare, l’esperto osserva: «Potremmo dire la stessa cosa di tanti film americani, in cui si parla uno slang indecifrabile. Noi leggiamo i sottotitoli e va bene, ma l’inglese parlato in alcuni di quei film è incomprensibile anche a chi padroneggia la lingua». Ecco, quindi, che Castellano archivia la questione di Strappare lungo i bordi: «Sembra una polemica un po’ tirata per i capelli. Nel momento in cui si sceglie di raccontare una storia in dialetto, al di là del giudizio artistico, si deve seguire quella strada. In questo caso è il romanesco, ma poteva essere il siciliano, il veneto, il napoletano». «Il dialetto», è la sintesi dell’analisi, «non deve essere regolato a tavolino, né sottoposto ad autocensure». Se qualcuno ha problemi di comprensione, ci sono sempre i sottotitoli.

La lezione di Pasolini e l’autenticità di un personaggio

Del resto Pier Paolo Pasolini, non esattamente l’ultimo arrivato, è stato uno dei primi autori a far ricorso al dialetto per descrivere il contesto. «Beninteso», puntualizza Castellano. «Pasolini era Pasolini. Ma la sua scelta aveva una funzione narrativa, necessaria a conferire un’autenticità ai personaggi. Se devi far parlare un ragazzo di borgata non può che far ricorso al dialetto romanesco». Altrimenti la credibilità narrativa cola a picco. Ci sono poi esempi di addolcimenti linguistici, «come capita per certe produzioni», in cui però il dialetto viene usato in un ambito borghese. «Allora ci sta che scappi l’espressione dialettale in un contesto però in cui non predomina l’uso del dialetto», ragiona ancora il critico. Insomma, nessuno scandalo per la scelta stilistica di Zerocalcare, che peraltro ha proseguito sul suo filone. Da sempre, nelle strisce proposte anche su La7 a Propaganda Live, ha fatto parlare i personaggi con quell’accento, con un dialetto e uno stile molto veloce.

L’uso del dialetto nei B movie e la poesia di Troisi

La questione non è certo iniziata oggi. Per capire da dove parta il dibattito, sotto il profilo culturale, Castellano ripropone la visione che ha fornito durante una lezione per le Pillole della Dante: «La storia del nostro Paese è stata caratterizzata da sempre da spinte regionaliste molto forti. In genere le regioni, dalla Sicilia alla Lombardia, dalla Calabria al Veneto, c’è stata una rivendicazione, con un certo orgoglio una precisa identità. Questo sentimento si è espresso con un uso talvolta eccessivo del dialetto». A volte è diventato uno strumento di battaglia politica, dalla spinta regionalista a quella autonomista il passo è stato breve, come testimonia la recente storia politica italiana. La cultura, inevitabilmente, ricopre una funziona fondamentale. «Nel cinema, attraverso una caratterizzazione di personaggi, viene connotata un’identità culturale antropologica», dice ancora Castellano. Un discorso che vale per tutti: per i siciliani, per i napoletani, per i romani. Questo non significa che sia per forza un pregio. La storia del cinema ha portato a volte a «un abuso del dialetto, in particolare nei film di serie di genere, anche talvolta di serie B». Basta pensare alla parlata e ai modi di dire di Bombolo, ma anche di Tomas Milian nei panni de Er Monnezza. La forma è più superficiale, con intenti sicuramente meno intellettuali, confermata dal ricorso a espressioni molto colorite. Eppure «funzionale a una serie di produzioni seriali». Senza però dimenticare capolavori come i film di Massimo Troisi, impensabili tradotti in italiano. Non è, insomma, lo “strascicato” romano (e post neorealista) di Zerocalcare a inficiare il valore di un’opera.