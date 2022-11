In un’intervista rilasciata a la Repubblica, Michele Rech, in arte Zerocalcare, ha parlato dell’avvio del governo Meloni. «La destra fa la destra anche su questo. Il problema, semmai, è la sinistra», ha detto il celebre disegnatore.

Zerocalcare: «Meloni fa la destra»

Zerocalcare, in un’intervista a la Repubblica, ha parlato dell’avvio del governo Meloni e dei suoi recenti decreti. Primo fra tutti, quello contro i rave, che in molti ritengono possa reprimere, in generale, il dissenso. «È una cosa molto grave e pericolosa. Ma storco il naso di fronte ai tanti che si indignano in queste ore. Io ci vedo una continuità con i decreti Salvini, di cui tutti ricordiamo le norme che criminalizzavano le Ong. Pochi invece rammentano il fatto che venivano pesantemente colpiti anche i blocchi stradali, con pene altissime. Quando sono stati smontati i decreti Salvini, quelle norme sono rimaste in piedi. In questo Paese le norme repressive si sedimentano e si sovrappongono e a tutti, alla fine, fa comodo chiudere gli spazi di dissenso quando si arriva al potere».

«Quello che sta succedendo, dal decreto anti-rave alla repressione della manifestazione alla Sapienza, fa parte di una direzione che questo Paese sta prendendo. Sono episodi figli di una chiusura autoritaria che ha prodotto quel risultato elettorale», ha continuato il celebre disegnatore.

«Il problema è la sinistra»

«Il problema, semmai, è la sinistra», ha affermato Zerocalcare. «Sono trent’anni che la sinistra parla del carcere solo per dire che Berlusconi deve andare in galera. Una cultura progressista si dovrebbe porre il tema di superare la visione del carcere come unica soluzione a tutto. Perché la galera produce sempre altra delinquenza, recidiva, alienazione». E anche sul fronte del linguaggio, negli ultimi tempo, per Michele Rech si è trattato solo di parole «rassicuranti per chi voleva sentirsi rassicurato».

«La verità è che il codice linguistico è sempre quello, senza cesura…La nazione sovrana, i patrioti…. È una comunità politica, lo ripeto, che non cederà un’unghia su questo. Del resto non ha motivo di farlo, visto che nessuno glielo chiede».