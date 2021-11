La Turchia contro Zerocalcare: nella serie appare la bandiera curda

La serie tv Netflix Strappare lungo i bordi diventa un caso diplomatico. La Turchia ha infatti lamentato la vicinanza dell’opera di Zerocalcare alla causa curda. La colpa sarebbe della bandiera, stella rossa su sfondo giallo, appesa alla stanza di Zero. Il prodotto, che in Italia ha avuto un successo immediato e trasversale, balzando in testa alle classifiche dei titoli più visti sulla piattaforma, dopo le critiche relative ad un eccessivo uso del romanesco, adesso deve fare quindi i conti con un altro problema.

Strappare lungo i bordi, la bandiera del Pkk che non piace alla Turchia

Secondo quanto ha affermato giornale Sabah.com: «Netflix produce uno scandalo dopo l’altro. Nella serie di cartoni animati Strappare lungo i bordi, che ha iniziato a trasmettere sulla piattaforma il 18 novembre, si è vista la bandiera dell’organizzazione terroristica PKK appesa a una porta e a un muro». Il magazine è poi sceso nel dettaglio, sottolineando che «nella scena di apertura del trailer, la bandiera del Pkk è appesa dietro la porta quando il protagonista la apre e accende la luce. Mentre in un’altra scena si vede il vessillo del Pkk appeso al muro del bar».

Il simbolo oggetto della discordia è quello del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, che evidentemente non è piaciuto alla Turchia, da oltre 40 anni in conflitto con la minoranza che richiede l’indipendenza della regione da Ankara.

Kobane Calling, l’esperienza curda vissuta da Zerocalcare

La presenza della bandiera, tuttavia, non scandalizzerà chi da anni è un fan di Michele Rech (vero nome di Zerocalcare), la cui vicinanza alla causa curda è risaputa. A testimoniarla tra, gli altri, il fumetto Kobane Calling. Nell’opera pubblicata nel 2015 sul settimanale Internazionale, Zerocalcare racconta la sua esperienza al confine tra la Turchia e la Siria, a pochi chilometri dalla città assediata di Kobanê, da cui l’opera trae il nome. E se nella prima parte l’autore si concentra sui i motivi che lo hanno spinto in quei luoghi difficili e sulle paure dei suoi genitori, la seconda analizza le contraddizioni degli eventi bellici e racconta l’empatia provata verso la gente conosciuta in quell’angolo spesso dimenticato del pianeta.