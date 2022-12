Zenga, messaggio a Vialli: «Ti stringo la mano come facevamo in Nazionale»

Gianluca Vialli sta combattendo contro un tumore al pancreas diagnosticato nel 2017 e proprio in questi giorni è ricoverato a Londra per l’ennesima battaglia. Tutto il mondo del calcio nazionale e non si è unito attorno all’ex attaccante e, dalle pagine dei suoi social, Walter Zenga ha voluto mandare un commovente messaggio al suo amico e compagno di Nazionale.

Il messaggio di Zenga a Vialli

«Ti stringo la mano come facevamo in Nazionale», ha scritto l’allenatore ed ex calciatore sul suo profilo Instagram. Questa la dedica per l’amico e collega, allegata ad uno scatto che immortala il suo guantone che stringe la mano di Vialli: «Forza Luca… uniti sempre». I due calciatori sono stati protagonisti di decine di incontri quando Zenga vestiva la maglia della Sampdoria e Vialli quella della Juventus, tra gli anni ‘80 e ‘90. E tante sono state le partite disputate insieme nella Nazionale.

Un legame che dura da anni e un grande affetto che Zenga ha voluto far arrivare fino a Londra, al Royal Marsden Hospital, insieme a quello di tanti amici. Sono infatti molti i messaggi e gli striscioni di incoraggiamento che sono apparsi vicino alla clinica da parte dei tifosi. Gesti ricchi di affetto e di vicinanza ad uno dei più grandi campioni del calcio italiano.

La carriera di Vialli e l’amore per il calcio

Gianluca Vialli ha giocato in Serie A dal 1985 al 2004 militando in numerose squadre – Vicenza, Fiorentina, Juventus, Milan, Bologna, Inter e Brescia. Dotato di eccellenti doti tecniche, l’ex attaccante ha realizzato durante la sua carriera 205 reti. Esordito in Nazionale nel 1985 nella partita amichevole Polonia-Italia, al termine della sua carriera da calciatore ha deciso di vestire i panni di allenatore. Nella stagione 1999 – 2000 ha guidato il Chelsea in Uefa Champions League e dal novembre 2019 è entrato nella FIGC come capo delegazione della nazionale italiana.