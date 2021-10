Repubblica ceca, il presidente Zeman in terapia intensiva

Il presidente della Repubblica Ceca, Milos Zeman, è stato ricoverato e adesso è in terapia intensiva. Una situazione resa ancora più grave dal delicato momento che si ritrova ad affrontare il Paese. A cavallo tra sabato e domenica infatti, si sono svolte le elezioni parlamentari e il ruolo del 77 enne nato a Kolin sarà decisivo per la formazione del nuovo governo. A dare notizia dello stato di salute, il suo medico. Dietro il ricovero urgente ci sarebbero malattie croniche che il presidente si porta dietro da tempo, dal diabete a una neuropatia alle gambe. Lo stesso medico, tuttavia, ha comunicato di non poter rendere nota al momento la sua diagnosi.

Zeman ricoverato già lo scorso 14 settembre

Già lo scorso 14 settembre Zeman si era recato in ospedale. Allora il ricovero venne giustificato come necessario per lo svolgimento di esami programmati, dai quali nulla era emerso circa la presenza di malattie rischiose per la salute, ma soltanto un accumulo di stanchezza su un organismo disidratato. Il presidente venne ricoverato anche nel 2019, e sempre nello stesso ospedale, per ragioni simili. Fumatore, che non disdegna gli alcolici, Zeman per camminare si avvale del supporto di una sedia a rotelle. Per quanto riguarda i compiti propri del suo ruolo sono essenzialmente cerimoniali, ma, come accennato a lui spetta la nomina del primo ministro.



Zeman, la scelta di affidare l’incarico di governo a Babis

Per questo nella mattinata di ieri il capo di Stato aveva incontrato, il premier uscente Andrej Babis. A lui infatti era intenzionato ad affidare la formazione di un esecutivo. Una scelta che aveva lasciato qualche perplessità nell’opinione pubblica. Il partito del premier uscente, infatti, pur risultando il più votato del paese era finito dietro la coalizione guidata da Petr Fiala e composta da dai Civici democratici Ods, Top 09 e Cristiano democratici Kdu-Csl.