Zeman sulla Juve: «Non è l’unica squadra ad avere problemi»

Da sempre un detrattore della Juventus, questa volta l’allenatore Zdenek Zeman ha voluto parlare sulla bufera che sta coinvolgendo la squadra di Torino. Ad ogni modo, per l’allenatore boemo la Juve non è l’unica squadra ad avere problemi finanziari, ma questa problematica coinvolge tante altre squadre.

Le parole di Zdenek Zeman sulla bufera che sta coinvolgendo la Juventus

Zeman è stato chiaro nelle sue parole contro la Juventus, ma più che criticare la squadra ha sottolineato l’ottimo lavoro della Procura di Torino. Infatti ha dichiarato: «Terremoto Juve? È sempre la Procura di Torino a muoversi per prima. La Juve è spesso nei titoli di giornale e nelle Procure. La situazione mi fa male ma non per la Juventus, mi fa male per il sistema calcio».

L’allenatore di calcio ha poi continuato dicendo: «La Procura di Torino è un po’ più sveglia delle altre. Io non penso che solo la Juve abbia problemi nel calcio, o sia l’unica che agisce in un certo modo, ma servono altre Procure che agiscano in un certo modo». Insomma, per Zeman la situazione non riguarda solo i bianconeri ma è molto più ampia di quello che sembra.

I trascorsi tra l’allenatore boemo e la Juventus

Non è la prima volta che la Juventus e Zdenek Zeman si scontrano. Infatti, l’allenatore boemo venne coinvolto nel processo per lo scandalo «Calciopoli» testimoniando contro la squadra di Torino e criticando l’arbitraggio favorevole che i bianconeri ricevevano.

Tuttavia, questa volta sembra che Zeman abbia voluto evidenziare come sia l’intero sistema calcio ad essere malato e non solo la Juve dovrebbe essere coinvolta in questa bufera. Bufera che potrebbe ampliarsi ulteriormente visto che ormai spuntano come funghi segnali di illeciti contro l’ex dirigenza Juventus, specialmente in seguito alle intercettazioni diffuse dell’ormai ex presidente del club Andrea Agnelli.