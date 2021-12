Zelig stasera su Canale 5, tutto sulla puntata di oggi: conduttori, comici e scaletta della puntata

Stasera 2 dicembre 2021, alle 21,40 su Canale 5, andrà in onda il terzo appuntamento di Zelig. Con la conduzione di Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, volti storici dello show, un ricco cast di comici è pronto a divertire il pubblico da casa con sketch, gag e monologhi divertenti. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Zelig, comici e scaletta di stasera 2 dicembre 2021 su Canale 5

Dal teatro degli Arcimboldi di Milano, Canale 5 trasmetterà la trasmissione per celebrarne i 25 anni sulle reti Mediaset e i 35 dalla nascita del programma. Dai nuovi talenti ai grandi nomi che hanno fatto la storia dello show, sul palco salirà un folto e nutrito cast di comici nazionali. Si esibiranno Raul Cremona, Dario Vergassola, Teresa Mannino, Simone Barbato e Paolo Migone. Quest’ultimo diventato famoso soprattutto grazie al personaggio dall’occhio nero e dalla visione pessimistica della vita.

E ancora, spazio a Marco Mazzocca, Dado con le sue divertentissime canzoni, Vincenzo Albano, Enrico Bertolino e Paolo Cevoli, celebre per aver dato vita all’assessore Palmiro Cangini. Oltre a loro ci saranno i Senso D’Oppio, Max Angioni, i Beoni, Davide Calgaro e tanti altri per una serata all’insegna del divertimento.

Tappa fissa, prima della puntata, sarà Zelig Party che tornerà su Mediaset Infinity con la conduzione di Awed e Annie Mazzola. Il preludio alla diretta, che inizierà alle 20,45, conterrà interviste agli ospiti e commenti con gli spettatori da casa, che potranno intervenire grazie alle piattaforme social.

Mediaset pensa a uno speciale di Natale con un cast di stelle

Il ritorno di Zelig ha subito catturato l’interesse dei telespettatori. Ottimi infatti i dati di ascolto, tanto che la scorsa puntata è stata vista da oltre 4 milioni di telespettatori pari al 22,25 per cento. I risultati esaltanti sembrerebbero aver convinto Mediaset a realizzare un episodio speciale per Natale, da registrare il prossimo 23 dicembre. Secondo i primi rumors, il cast potrebbe comprendere comici del calibro di Enrico Brignano, Angelo Pintus, Alessandro Siani, Andrea Pucci e Checco Zalone. Si parla anche dell’incursione di alcuni cantanti, per dare vita a un vero show per festeggiare il Natale 2021.