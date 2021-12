Zelig stasera 9 dicembre, alle 21,40 su Canale 5: scaletta e comici dell’ultima puntata

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada tornano per l’ultima volta quest’anno sul palco di Zelig. Stasera 9 dicembre, alle 21,40 su Canale 5, andrà in onda la quarta e ultima puntata del programma di Mediaset che ha riportato in scena i grandi comici che ne hanno fatto la storia e le novità più esilaranti. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Zelig, scaletta e comici della puntata di stasera 9 dicembre 2021 su Canale 5

Tanti anche stasera i comici che si alterneranno sul palco del teatro degli Arcimboldi di Milano. Si esibiranno infatti Gabriele Cirilli, celebri i suoi sketch “Chi è Tatiana?”, Teresa Mannino, Simone Barbato e Leonardo Manera. Sul palco di Zelig anche Franco Neri, che riporterà in vita il suo personaggio con l’iconica valigetta 24 ore, e Marco Della Noce, che ha fatto ridere generazioni con il “suo” meccanico della Ferrari di Formula 1. Saranno della serata anche Marta e Gianluca, Enrico Bertolino, Giancarlo Kalabrugovich, Antonio Ornano e Luca Cupani. E ancora, Sergio Sgrilli, Ippolita Baldini, Corinna Grandi, Vincenzo Albano, i Senso D’Oppio, Max Angioni e tantissimi altri.

Il format della trasmissione resterà sempre lo stesso che da 35 anni (25 solo su Mediaset) fa ridere migliaia di italiani. Claudio Bisio e Vanessa Incontrada presenteranno i comici man mano che saliranno sul palco, interagendo anche con loro durante gli sketch. Le puntate scorse sono ancora disponibili on demand sul sito di Mediaset Play.

Come ormai da tradizione sin dalla prima puntata, Awed e Annie Mazzola animeranno il pubblico durante lo Zelig Party, una sorta di preludio alla diretta. Lo show andrà in onda, esclusivamente in streaming, sulla piattaforma Mediaset Infinity a partire dalle 20,45. I due conduttori intervisteranno i diversi ospiti che saranno in scena e commenteranno con il pubblico da casa numeri ed esibizioni.