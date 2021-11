Zelig, stasera su Canale 5: i comici che si alterneranno sul palco

È tutto pronto per la seconda delle tre puntate di Zelig, in onda questa sera, giovedì 25 novembre 2021, alle 21.25 su Canale 5. A distanza di sette anni dall’ultima edizione e in occasione del 25esimo compleanno della trasmissione, lo show ritorna in prima serata, in diretta dal Teatro degli Arcimboldi di Milano. Alla conduzione, due volti storici: Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, che presenteranno veterani e giovani talenti della comicità italiana. Oltre che in tivù, il programma sarà disponibile anche in streaming sul portale Mediaset Infinity.

Zelig: le cose da sapere sulla puntata in onda questa sera su Canale 5 alle 21.25

Zelig: tutti i comici della serata

Dopo il grande successo del primo speciale, premiato dagli ascolti (ha superato la fiction di Rai 1 Un professore con oltre 4 milioni di spettatori e un 22.25 per cento di share) e coronato dalle performance di Teresa Mannino, Teo Teocoli, Raul Cremona, Giovanni Vernia e Anna Maria Barbera, famosa per il personaggio di Sconsolata, anche il secondo si prospetta ricco di sorprese e ospiti interessanti. Nel corso della serata, infatti, si alterneranno sul palcoscenico di Zelig nomi del calibro di Ale e Franz, Gene Gnocchi, Gioele Dix, Albertino, Marta e Gianluca, Simone Barbato, Maurizio Lastrico, Flavio Oreglio, Antonio Ornano, Max Angioni, Vincenzo Albano, Ippolita Baldini e i Senso d’Oppio. Ma non è finita qui. Come da tradizione, Gino & Michele e Giancarlo Bozzo, ideatori del format, lasceranno spazio anche a un parterre di nuove leve che, scovate in giro per l’Italia, avranno l’onore e l’onere di debuttare in un contesto così importante per il cabaret.

Zelig: ritorna lo Zelig Party

Come la scorsa settimana, Awed e Annie Mazzola riscalderanno il pubblico con lo Zelig Party, una sorta di preludio alla diretta, sulla piattaforma Mediaset Infinity, a partire dalle 20.45. I due content creator intervisteranno diversi ospiti e commenteranno con gli utenti i numeri e le esibizioni dei comici.