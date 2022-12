Zelensky, visita lampo negli Stati Uniti

Volodymyr Zelensky è in viaggio verso gli Stati Uniti, per la sua prima visita fuori dall’Ucraina da quando la Russia ha invaso il Paese il 24 febbraio. Il viaggio lampo, che rappresenta una vera sorpresa, porterà il leader ucraino a incontrare Joe Biden alla Casa Bianca: il presidente Usa annuncerà un nuovo pacchetto di aiuti militari da 1,8 miliardi di dollari. Successivamente Zelensky parlerà al Congresso.

«Mi sto recando negli Stati Uniti per rafforzare la resilienza e la capacità di difesa dell’Ucraina», ha twittato Zelensky. «In particolare con il presidente Biden discuterò la cooperazione tra Stati Uniti e Ucraina farò un discorso al Congresso ed avrò diversi incontri bilaterali». A Washington Zelensky sarà accolto da Biden alle 14 ora locale (20 in Italia), nel South Lawn della residenza della Casa Bianca. A seguire, l’incontro tra i due leader nello Studio Ovale e poi, alle 16:30 locali, la conferenza stampa congiunta. La visita di Zelensky a Washington prevede inoltre un discorso al Congresso statunitense a camere riunite.

On my way to the US to strengthen resilience and defense capabilities of 🇺🇦. In particular, @POTUS and I will discuss cooperation between 🇺🇦 and 🇺🇸. I will also have a speech at the Congress and a number of bilateral meetings.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 21, 2022