Perché Zelensky: The Man with Irons Balls di Eugene Hünz e Les Claypool convince a metà

Gioiamo, Les Claypool dei Primus, e tante altre bizzarrie, ed Eugene Hünz dei Gogol Bordello, per altro in ottima compagnia di Sean Lennon e di Stewart Copeland, tra gli altri, hanno appena sfornato una canzone che è la perfetta incarnazione dello Zeitgeist.

Procediamo con ordine. Quanto seguirà potrebbe serenamente essere frainteso, dando adito a malumori e sguardi di questura, premessa doverosa che però nulla sposta rispetto, appunto, quanto seguirà: questi due mesi di guerra hanno anche fatto cose buone. Lo si legga esattamente con lo stesso tono convinto di chi, magari, prova a giustificare il fascismo, per altro andando sempre a infilare una dietro l’altra sciocchezze antistoriche, dall’istituzione dell’Inps in giù, solo che in questo caso è tutto vero. E non sto certo parlando dell’aver fatto emergere da sotto il pelo dell’acqua dove aveva vissuto fin qui Lucio Caracciolo di Limes, divenuto di colpo star televisiva in grado di spodestare Bassetti e soci, parlo di qualcosa di concreto, incontrovertibile: l’uscita di un singolo dal titolo Zelensky: The Man With Iron Balls, frutto della collaborazione degli artisti citati in esergo di questo articolo, e destinata non solo a raccogliere fondi destinati a sostenere la resistenza ucraina, quanto a celebrare la figura a loro dire eroica del presidente che da due mesi a questa parte si sta opponendo in tutti i modi possibili, molto spesso modi tanto contemporanei e social da apparire quasi eccessivamente votati a un proprio ritorno d’immagine, a Vladimir Putin e l’esercito russo.

Zelensky: The man with Irons Balls, tra cronaca e fiumi di vodka

La canzone in questione, il cui titolo è sufficientemente evocativo da non richiedere disegnini o didascalie di sorta, vuole evidentemente sottolineare come l’agire di Zelensky sia stato appunto eroico, le palle d’acciaio sono una metafora non troppo sottile del coraggio, certo stanti a una retorica e immaginario piuttosto arcaico, come del resto arcaica e molto ancorata a una cultura gitana è la musica che i due artisti hanno composto, a loro dire ispirati non solo dai fatti di cronaca – Hünz è naturalizzato americano ma ucraino di nascita, seppur ai tempi l’Ucraina fosse inclusa nell’Urss – ma anche da fiumi di vodka. L’incedere sghembo del brano potrebbe suonare a orecchio diseducato o disattento riprova di ciò.

Lo stile sghembo che accomuna Les Claypool e Hüntz

Nei fatti Claypool e Hünz hanno proprio un modo sghembo di scrivere musica, mai lineare, sempre claudicante, e l’incontro tra i due ha letteralmente generato un brano che è perfetta transustanziazione del loro modo di concepire la musica, tempi dispari, melodie che si spostano costantemente dall’armonia, inseguendola o facendosi inseguire, un modo di cantare altrettanto sghembo al limite dell’intonato, come appunto di un coro gitano da cantare intorno al fuoco di un campo. Il tutto sortisce per altro un effetto probabilmente dato per assodato dagli stessi autori, circondati da comprimari di prima grandezza (entrambi vantano carriere decennali e assolutamente riconosciute come di grande valore, mica a caso i Primus di Claypool stanno portando in giro un omaggio credibile ai Rush, band canadese di supercampioni) ma all’orecchio dell’ascoltatore potrebbe suonare come la vera e perfetta narrazione di questa guerra arrivata dopo due anni di pandemia a incasinare ulteriormente le carte in tavola.

Un inno epico diventa una canzone bislacca

Un inno epico a un eroe moderno, l’uomo con le palle d’acciaio di cui sopra, che in realtà appare come una canzone bislacca, che procede a strappi, con improbabili cori che si appoggiano su sonorità a volte country & western, il clap clap a fare da ritmica, le strofe che procedono molto primusiane, cupe e stralunate, con un sovraffollarsi di suoni non facilmente riconoscibili, violini zigani che si assommano a chitarre acustiche. Col che non si intende certo dire che Zelensky sia un eroe caciarone, come dalla canzone si potrebbe concludere, ma è chiaro che in questa guerra contemporanea tutto sia sfocato, slabbrato, poco definito, pur avendo ben in mente chi sia il cattivo di turno, dove stia la parte del torto, certo, ma al tempo stesso non sempre decifrando correttamente quanto la politica mediatica del premier ucraino giochi sulla provocazione e quanto conti sull’eco della sua narrazione in stile Netflix per stare al centro della scena più che per portare risultati concreti. Di tutto questo Zelensky: The Man With Iron Balls è la perfetta colonna sonora, canzone che ci si immagina perfetta ad accompagnare momenti chill out intorno al fuoco in una qualsiasi data del Lollapalooza quanto a finire, prima o poi, chissà, in una scena clou di un qualche film di registi quali Emir Kusturica (escludo sia lui, per ragioni evidenti). Certo è una gran canzone, e del resto da cotanti artisti questo e solo questo ci si poteva aspettare, un po’ di vodka in meno, però, forse avrebbe garantito agli autori un po’ di lucidità in più nel guardare a una guerra dai contorni poco nitidi senza scivolare nella retorica, magari sarà per la prossima volta.