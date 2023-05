Zelensky a Roma per incontrare Mattarella, Meloni e Papa Francesco

Volodymyr Zelensky sarà domani a Roma e resterà nella Capitale per tutto il weekend. C’è grande attesa per l’arrivo in Italia del presidente ucraino, nonostante non sia stata ancora ufficializzata l’agenda né il calendario degli incontri, per motivi di sicurezza. Ciò che è certo, è che già domani dovrebbe essere ricevuto al Quirinale da Sergio Mattarella, prima di andare da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Ma ci sarà anche un’altra visita per Zelensky, probabilmente quella considerata più importante. Il presidente ucraino andrà a incontrare Papa Francesco, forse già domani stesso.

Il ruolo di Papa Francesco come possibile mediatore

L’importanza dell’incontro non sta soltanto nella figura del Pontefice, quanto nel ruolo che può assumere, in rappresentanza del Vaticano, nel conflitto tra Russia e Ucraina. Più volte, infatti, si è parlato di come la Chiesa cattolica potrebbe avere importante ruolo nella fine della guerra, nonostante già un anno fa i colloqui con la chiesa ortodossa non siano andati a buon fine.

Zelensky a Roma: con Meloni ci sarà Tajani

Dal punto di vista politico, l’impatto dell’incontro tra Zelensky e Giorgia Meloni non è da sottovalutare. Al fianco del presidente ucraino ci sarà Dmytro Kuleba, ministro degli Esteri, e anche per questo con la premier ci sarà Antonio Tajani. Assente, invece, il vicepremier Matteo Salvini. Non una scelta politica ma di forma, sebbene ci sia chi ricorda come Salvini e Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, siano i due capi di partito italiani idealmente o personalmente più vicini a Vladimir Putin e siano anche stati criticati per questo.

Oggi il Papa ha incontrato Giorgia Meloni

E intanto oggi Papa Francesco e Giorgia Meloni sono stati protagonisti al Forum della Natalità. Sul palco dell’Auditorium della Conciliazione, Bergoglio ha dichiarato: «Ognuno di noi sperimenta qual è l’indice della propria felicità: quando ci sentiamo ripieni di qualcosa che genera speranza e riscalda l’animo, e viene spontaneo farne partecipi gli altri. Al contrario, quando siamo tristi ci difendiamo, ci chiudiamo e percepiamo tutto come una minaccia. Ecco, la natalità, così come l’accoglienza, che non vanno mai contrapposte perché sono due facce della stessa medaglia, ci rivelano quanta felicità c’è nella società. Una comunità felice sviluppa naturalmente i desideri di generare e di integrare, mentre una società infelice si riduce a una somma di individui che cercano di difendere a tutti i costi quello che hanno». E ancora: «Ho saputo che lo scorso anno l’Italia ha toccato il minimo storico di nascite: appena 393 mila nuovi nati. È un dato che rivela una grande preoccupazione per il domani. Oggi mettere al mondo dei figli viene percepito come un’impresa a carico delle famiglie. E questo, purtroppo, condiziona la mentalità delle giovani generazioni, che crescono nell’incertezza, se non nella disillusione e nella paura».