L’Ucraina chiede ufficialmente di entrare nella Nato

L’Ucraina ha chiesto ufficialmente di aderire alla Nato con procedura abbreviata. Lo ha annunciato con un video su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel giorno in cui Vladimir Putin ha firmato i trattati di annessione delle due autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk e delle zone occupate di Kherson e Zhaporyzhya.

Per Zelensky l’Ucraina di fatto ha concluso il suo percorso di avvicinamento alla Nato

Come ha spiegato Zelensky, affiancato nel video dal primo ministro ucraino Denys Shmyhal e dal presidente del parlamento Ruslan Stefanchuk, «di fatto» l’Ucraina ha già concluso il proprio percorso di avvicinamento alla Nato e ha già dimostrato di rispettare gli standard richiesti dall’Alleanza Atlantica. «Oggi l’Ucraina chiede di farlo de jure. Con una procedura che sarà coerente con il nostro valore per la protezione dell’intera nostra comunità. Su base accelerata. Sappiamo che è possibile», ha aggiunto il presidente ucraino. «Abbiamo visto Finlandia e Svezia iniziare il percorso per entrare nell’alleanza quest’anno senza un piano d’azione per l’adesione». La richiesta di Kyiv dovrà essere sottoposta a tutti i Paesi membri dell’Alleanza e dovrà essere approvata all’unanimità.

Il presidente ucraino pronto a negoziare con la Russia «ma con un presidente diverso»

Nel video diffuso su Telegram Zelensky ha anche ricordato che l’Ucraina è pronta a negoziare con la Russia, «ma con un presidente diverso». Inoltre ha annunciato che nella prossima seduta del parlamento verrà discusso un disegno di legge sulla nazionalizzazione di tutti i beni russi in Ucraina.

President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy, Speaker of the Verkhovna Rada Ruslan Stefanchuk and Prime Minister of Ukraine Denys Shmyhal with a signed application for an accelerated procedure for Ukraine's accession to NATO pic.twitter.com/bW29ywp9Yr — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) September 30, 2022

L’ingresso nella Nato dell’Ucraina usato da Putin come pretesto per l’invasione

Proprio la volontà di Kyiv di entrare nell’Alleanza Atlantica è stata usata da Putin come pretesto per l’invasione. Poco dopo l’inizio della cosiddetta operazione militare speciale, durante i colloqui di pace in Turchia, Kyiv aveva accettato di fare un passo indietro e non aderire più all’Alleanza Atlantica ma alla fine le trattative erano naufragate.