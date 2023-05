Zelensky a Hiroshima per il G7: «Oggi la pace è più vicina»

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky è atterrato a Hiroshima, dove prenderà parte in presenza ai lavori del summit del G7. «Giappone. G7. Incontri importanti con partner e amici dell’Ucraina. Sicurezza e cooperazione rafforzata per la nostra vittoria. La pace diventerà più vicina oggi», ha scritto su Twitter dopo l’atterraggio del volo, proveniente dall’Arabia Saudita.

Japan. G7. Important meetings with partners and friends of Ukraine. Security and enhanced cooperation for our victory. Peace will become closer today. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 20, 2023

«Zelensky ha espresso il forte desiderio di partecipare faccia a faccia a questo vertice», aveva scritto in una nota il ministero degli Esteri nipponico. «Dopo aver attentamente considerato l’ordine del giorno e il programma del vertice, abbiamo deciso di tenere una sessione sull’Ucraina, con la presenza di persona di Zelensky, l’ultimo giorno del vertice».

Dalla Lega Araba al G7 su un aereo francese: atteso il bilaterale con Macron

Come per il viaggio a Gedda, in Arabia Saudita, dove ha partecipato al vertice della Lega Araba, il leader ucraino ha utilizzato un aereo del governo francese: a margine del summit, Zelensky avrà un incontro bilaterale con il presidente francese Emmanuel Macron.

G7, Biden annuncerà un nuovo pacchetto di aiuti per l’Ucraina da 375 milioni di dollari

Per quanto riguarda il conflitto in corso, il G7 ha chiesto alla Cina di fare «pressione» sulla Russia per arrivare a una soluzione della crisi in Ucraina. Lo si legge nel comunicato diffuso dal G7. Allo stesso tempo, il G7 si è opposto a quella che ha definito la volontà della Cina di «militarizzare» l’Asia e il Pacifico. Secondo quanto riferito da un funzionario americano, il presidente americano Joe Biden dovrebbe annunciare durante il G7 un nuovo pacchetto di aiuti per l’Ucraina per un valore di 375 milioni di dollari. Il pacchetto includerebbe anche artiglieria, munizioni e lanciarazzi Himar.