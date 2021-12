Lo Zecchino d’Oro oggi su Rai1 oggi 3 dicembre alle 17:05: format, conduttori e ospiti della puntata

Nel pomeriggio di oggi 3 dicembre 2021, alle 17,05 su Rai1, partirà la 64esima edizione de Lo Zecchino d’Oro, il festival musicale per bambini più amato della tv. Tre appuntamenti, con la finale prevista per domenica 5, in diretta dallo studio televisivo dell’Antoniniano di Bologna per conoscere i nuovi talenti fra canzoni, amicizia e tanta allegria. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Lo Zecchino d’Oro, ospiti, format e conduttori di oggi 3 dicembre 2021 su Rai1

In arrivo Orietta Berti e la nuova mascotte Nunù

La prima puntata della 64esima edizione de Lo Zecchino d’Oro vedrà alternarsi sul palco 7 dei 14 brani in gara. Tanti i temi al centro delle canzoni, dai tradizionali famiglia e animali fino all’importanza dell’amore per la lettura e la salute dell’ambiente. I testi portano la firma di grandi artisti del mondo dello spettacolo come Claudio Baglioni, Giovanni Caccamo, Marco Masini, Vincenzo Incenzo, Flavio Premoli della Pfm e Luca Mascini degli Assalti Frontali. Gli interpreti, provenienti da ogni regione d’Italia, si esibiranno sul palco in compagnia del Piccolo Coro dell’Antoniniano con la direzione di Sabrina Simoni.

Tre appuntamenti con la musica per bambini, 14 canzoni, 17 interpreti: torna lo @zecchinodoro, il 3 e 4 dicembre con @francifialdini e Paolo Conticini; la finale il 5 dicembre con Carlo Conti.

Su @RaiUno, @RaiPlay e @ItaliaRai.#Zecchino64 @RaiperilSocialehttps://t.co/mjiOFDPfAW — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) December 1, 2021

Alla conduzione ci saranno oggi Francesca Fiandini e Paolo Conticini, che domenica per la finale si siederanno in giuria con Cristina D’Avena per lasciare le redini dello show nelle mani di Carlo Conti. Fra le novità dell’edizione ci sarà Nunù, nuovo pupazzetto che si ispira alla canzone dello Zecchino d’Oro da 73 milioni di visualizzazioni. Il nuovo amico, grazie alla sua simpatia, accompagnerà i bambini durante tutte le puntate. Fra gli ospiti della puntata il mago Alessandro Politi, oltre a Lampo, Milady, Pilou e Polpetta, ovvero i Buffycats della serie animata 44 Gatti, ma anche la cantante Orietta Berti. L’artista, in serata protagonista come giudice a The Voice Senior, duetterà con il Piccolo Coro in Amazzonia, brano dedicato alla foresta sempre più in pericolo. La canzone fa parte del disco dello show, disponibile da oggi su tutte le piattaforme.

L’iniziativa solidale “Operazione Pane”

Lo Zecchino d’Oro quest’anno ha deciso di sostenere la campagna “Operazione Pane” per aiutare 17 mense francescane in tutta Italia, garantendo così tutto l’aiuto possibile alle persone bisognose che vivono in condizioni difficili. I telespettatori potranno sostenere l’iniziativa con un’offerta da casa tramite un sms o una telefonata al numero solidale 45588.