Lo Zecchino d’Oro 2022 oggi su Rai1: tutte le 14 canzoni e gli ospiti

Su il sipario sulla nuova edizione de Lo Zecchino d’Oro. La kermesse musicale dedicata ai più piccoli torna oggi 22 dicembre alle 17.05 su Rai1. In programma sette delle 14 canzoni totali in gara – le altre andranno in scena domani alla stessa ora – che si contenderanno l’accesso alla finalissima della Vigilia di Natale. Alla conduzione delle prime due puntate Francesca Fialdini e Paolo Conticini, confermati dopo il successo dello scorso anno. Per il gran finale spazio invece a Carlo Conti, direttore artistico della manifestazione. Autori delle canzoni sono, tra gli altri, Checco Zalone, Enrico Ruggeri e Margherita Vicario. Tanti gli ospiti, tra cui i nuotatori Giulia Ghiretti e Giorgio Minisini. In giuria anche la star Cristina D’Avena. La visione dello show sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Lo Zecchino d’Oro 2022, le anticipazioni della rassegna musicale su Rai1

Conduttori, giuria e ospiti delle puntate

Direttore artistico della nuova edizione de Lo Zecchino d’Oro sarà Carlo Conti, che guiderà anche la finale di sabato 24 dicembre. Nelle due puntate di oggi e domani ci sarà il duo Francesca Fialdini e Paolo Conticini, che ritorna dopo l’ottimo riscontro del 2021. Al loro fianco, sul palco dell’Antoniniano, diverse personalità del web e della televisione italiana. Ci saranno infatti Ninna e Matti, youtuber da 1.5 milioni di follower, famosi in Rete per i loro video con sfide divertenti, videogame e racconti della quotidianità per i bambini. Saranno loro a guidare la Giuria dei Piccoli, che si avvarrà del giudizio di 20 giovanissimi. Per quanto invece riguarda gli adulti, la Giuria dei Grandi vanterà la guida di una vera star dell’animazione. Cristina D’Avena, voce di centinaia di canzoni per cartoni animati, porterà la sua musica sul palco per divertire le generazioni. Con lei Grande Mago, Alessandro Politi, con i suoi trucchi di magia e i Buffycats della serie 44 Gatti.

«I brani de Lo Zecchino d’Oro sono sempre al passo con i tempi», ha detto Stefano Coletta. «Si parlerà di ambiente, diversità e bullismo cercando di alleggerire ma anche di riflettere». Non mancheranno anche ospiti illustri dal mondo dello sport e dello spettacolo. Stasera 22 dicembre sul palco la nuotatrice paralimpica Giulia Ghiretti e l’atleta di nuoto sincronizzato Giorgio Minisini. Assieme a Francesco Bocciardo, nuotatore paralimpico, i tre campioni delle Fiamme Oro canteranno Ognuno è campione con il Piccolo Coro dell’Antoniniano. Come ogni anno, Lo Zecchino d’Oro promuoverà la campagna “Operazione Pane” per supportare 18 mense francescane in tutta Italia e altre cinque fra Ucraina, Romania e Siria. Chiunque potrà donare durante la diretta telefonando o inviando un Sms al numero 45588.

Da Zalone a Ruggeri, gli autori dei 14 brani in gara

Protagonista sarà però indubbiamente la musica. In gara 14 canzoni che vantano alcune fra le migliori penne artistiche della musica italiana. Checco Zalone firma con Antonio Iammarino Giovanissimo Papà cantata da Giorgia Nocentini. Il brano racconta il rapporto sempreverde fra padre e figlio nonostante l’avanzamento del tempo. Beatrice Marello ed Elia Pedrini canteranno Ci vuole pazienza di Carmine Spera e Flavio Careddu che parla in stile reggaeton del desiderio di diventare grandi. Luca Angelosanti firma Zanzara di Francesco Berretti, Diana Giorcelli e Olga Gorgone (CS). Un brano dedicato ai fastidiosi amici dell’estate. Eleonora Busacca canterà L’acciuga raffreddata di Gianfranco Casano e Antonio Buldini, un brano che racconta l’amore nel mare. Mario Gardini firma L’Orso col ghiacciolo che canterà Benedetta Morzetta, brano rock sul cambiamento climatico. Francesco Catapano canterà Mettiamo su la Band di Davide Capotorto e Roberto Palmitesta che invita tutti a non aver paura di realizzare i propri sogni.

Giochi di parole con Mambo Rimambo della giovanissima Frida Ruggeri, opera di Gianfranco Grottoli, Andrea Vaschetti e Andrea Casamento. Filippo Pascuzzi firma Il maglione, interpretato da Massimiliano Peralta, che descrive le bellezze dell’inverno. Mariapaola Chiummo canterà Il panda con le ali di Virginio e Daniele Coro che parlerà della diversità. Enrico Ruggeri firma invece Gioca con me papà, cantato da Gioele Frione, che ricorda l’importanza del rapporto fra padre e figlio. Susanna Marchetti canterà Il mondo alla rovescia di Maurizio Festuccia, ballata brit-pop sulla crisi climatica. Massimo Zanotti e Deborah Iurato firmano Mille Fragole interpretato da Maryam Pagliarone. Eugenio Cesaro degli Eugenio in via di gioia ha scritto per la piccola Chiara Paumgardhen La canzone della settimana sulla fatica di essere un bambino. Margherita Vicario è autrice con Gianluca Giuseppe Servetti di Come King Kong. Il brano sarà cantato da Giulia Baccaro e omaggerà il celebre cult cinematografico.