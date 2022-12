Zdenek Zeman, chi è: squadre allenate, moglie e libro dell’allenatore

Zdenek Zeman è uno degli allenatori boemi più iconici che abbiano allenato in Italia. Oltre al suo gioco spettacolare, Zeman si è sempre distinto per le sue dichiarazioni sul calcio italiano e anche ultimamente ha sollevato un polverone per le sue parole sulla Juve. Inoltre, sembra che ora abbia scritto anche un libro nel quale descrive la sua carriera.

Zdenek Zeman chi è: carriera e risultati raggiunti

Zdenek Zeman è un allenatore di calcio ceco, nato a Praga il 12 maggio 1947. Inizia a muovere i primi passi nel mondo del calcio allenando in Italia alcune squadre delle serie minori. Riesce a farsi conoscere da tutti gli appassionati di questo sport nel 1989, alla guida di quello che passerà alla storia come il «Foggia dei miracoli». Infatti, sotto la guida di Zeman, la squadra riesce a vincere il campionato di Serie B nel 1990-91 e viene promossa in Serie A. Tutti apprezzano il gioco spumeggiante e votato all’attacco dell’allenatore. Addirittura, nasce «Zemanlandia» espressione che indica l’idea di calcio del mister, paragonabile a un luna park.

In Serie A non riesce ad esprimere al meglio il suo gioco offensivo, spettacolare ma altalenante, anche se guida squadre prestigiose come Lazio, Roma, Napoli e Lecce. Nel 2011-2012 si siede sulla panchina del Pescara e conquista il campionato di Serie B, allenando futuri campioni come Ciro Immobile, Lorenzo Insigne e Marco Verratti. Lo stesso anno, vince il premio Panchina d’Argento.

Moglie e libro dell’allenatore

Zdenek Zeman è sposato con Chiara Perricone, conosciuta dopo essersi trasferito in Sicilia. Dalla moglie ha avuto due figli: Karel, oggi anche lui allenatore e Andrea Zeman.

Recentemente, l’allenatore boemo ha anche pubblicato un libro, chiamato «La Bellezza Non Ha Prezzo». Si tratta di un’autobiografia, curata con Andrea De Caro, nel quale l’allenatore ripercorre i suoi successi e la sua idea di calcio spettacolare.