Bombe su Zaporizhzhia, scambio di accuse tra Mosca e Kyiv

Energoatom, ovvero l’operatore ucraino che gestisce la centrale nucleare di Zaporizhzhia, ha accusato la Russia di aver bombardato la centrale atomica ucraina. Mosca, tramite le parole del consigliere del direttore generale di Rosenergoatom, Renat Karchaa, punta invece il dito contro Kyiv: «Non solo hanno bombardato ieri, ma stanno continuando oggi».

In mezzo al rimpallo delle accuse, è però certo che qualcosa di pericoloso stia avvenendo nei pressi dell’impianto: «Chiunque sia responsabile, deve smettere immediatamente, state giocando con il fuoco», ha dichiarato il capo dell’Agenzia atomica internazionale, Rafael Grossi.

.@rafaelmgrossi: “Whoever is behind this, it must stop immediately.” He added, “you’re playing w/ fire!” The DG renewed his urgent appeal to 🇺🇦&🇷🇺 to agree & implement a nuclear safety & security zone around #ZNPP ASAP. “I’m not giving up until this zone has become a reality.” — IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) November 20, 2022

Secondo la Russia ci sarebbero stati 15 attacchi

Karchaa, in una precedente intervista a Rossiya 24, ieri aveva parlato di 12 raid diretti «al perimetro dell’impianto, non alle zone adiacenti». Ora il numero degli attacchi sarebbe salito a 15: «Qualsiasi attacco di artiglieria a un centrale nucleare mette a repentaglio la sicurezza nucleare». L’Aiea ha confermato che oggi e ieri notte «potenti esplosioni hanno scosso l’area di Zaporizhzhia».

Footage of Ukrainian shells landing within the perimeter of the Zaporozhye NPP. The radiation level around the Zaporozhye nuclear power plant (NPP) remains normal, the Russian Defense Ministry said.#Zaporozhye_Zaporizhzhia #Russia #MoD #Ukraine #Donbass #ZNPP #Breaking pic.twitter.com/IiFKy2inDN — 🌎 Sarwar 🌐 (@ferozwala) November 20, 2022

L’appello dell’Aiea a Mosca e Kyiv

Secondo quanto hanno riferito gli esperti dell’Aiea, si sono registrate oltre una decina di esplosioni in «apparenti bombardamenti di artiglieria con alcuni edifici, sistemi ed equipaggiamenti danneggiati». Per questo, il capo dell’Agenzia atomica internazionale ha lanciato un appello a Ucraina e Russia affinché accettino di realizzare al più presto possibile una zona di sicurezza nucleare attorno all’impianto, controllato dalle forze di Mosca. «Nessuno degli obiettivi colpiti finora è cruciale per la salvezza e la sicurezza nucleare», si legge in un tweet dell’agenzia Onu.