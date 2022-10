Zaporizhzhia, rapito dai russi il direttore della centrale nucleare

«Gli occupanti russi hanno arrestato Igor Murashov, il direttore generale della centrale nucleare di Zaporizhzhia Igor Murashov, che ha la responsabilità principale ed esclusiva della sicurezza nucleare e delle radiazioni nell’impianto». Lo ha dichiarato su Telegram Petro Kotin, presidente della Società energetica statale Energoatom, responsabile della gestione degli impianti nucleari nel Paese, citato da Ukrinform. «La sua detenzione rappresenta un pericolo per il funzionamento della più grande centrale nucleare europea».

L’appello di Kotin all’Agenzia internazionale per l’energia atomica

Stando a quanto dichiarato da Kotin, «ieri pomeriggio le forze russe hanno fermato Igor Murashov mentre si recava in auto dall’impianto a Energodar». Bloccato dai russi, il direttore generale della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia poi «è stato bendato e portato via in un luogo sconosciuto». Il presidente di Energoatom ha fatto appello al Direttore Generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, Raphael Grossi, di mettere in campo tutte le misure possibili per il rilascio immediato di Murashov. Da parte sia l’Aiea ha già chiesto chiarimenti, riporta la Reuters, su quanto accaduto al direttore dell’impianto di Zaporizhzhia, occupato dalle forze russe.

Adesso Zaporizhzhia, per il Cremlino, fa parte della Russia

A seguito dell’ufficializzazione dell’annessione di quattro regioni ucraine alla Russia, arrivata dopo i relativi referendum, anche la centrale di Zaporizhzhia (all’interno della omonima oblast’) è diventata almeno secondo il Cremlino territorio della Federazione Russa. L’annessione è stata condannata dalla comunità internazionale che non la riconosce come legittima. La risoluzione al consiglio di sicurezza Onu contro i referendum “farsa” russi e l’annessione delle regioni di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia, è stata bocciata per il veto di Mosca, mentre la Cina si è astenuta insieme a Brasile, India e Gabon. Dieci i voti a favore della mozione, presentata da Usa e Albania.