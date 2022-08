Zaporizhzhia, la Russia accusa Kyiv: «L’Ucraina ha colpito il tetto della centrale»

Una vera e propria voragine si è aperta sul tetto della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Dopo giorni di allarmi lanciati da parte dell’Aiea, che ha denunciato come a poche decine di metri dall’impianto siano stati bombardati interi palazzi, oggi la notizia che potrebbe far peggiorare ancora la situazione. Il buco su una struttura del tetto della centrale sarebbe stato causato da un bombardamento che Mosca imputa a Kyiv. Da settimane la Russia e l’Ucraina si accusano a vicenda di aver aumentato l’intensità degli attacchi proprio in prossimità della centrale nucleare, la più grande d’Europa.

Che intorno alla centrale nucleare la situazione stesse visibilmente peggiorando era sotto gli occhi di tutti. Il buco nel tetto causato forse da un bombardamento, però, non fa altro che aumentare l’intensità degli allarmi lanciati dai Paesi occidentali. Il grosso crollo ha interessato l’edificio uno della centrale di Zaporizhzhia e ad annunciarlo è stata la Russia, affibbiando la paternità del danno all’Ucraina. «Il bombardamento delle forze ucraine», ha dichiarato Vladimir Rogov, membro dell’amministrazione della parte della provincia sotto il controllo russo, «membro dell’amministrazione della parte della provincia sotto il controllo russo». A diffondere la notizia sono state Interfax e Ria Novosti.

The #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant today. The aftermath of the recent #Russian shelling under the false flag. That’s just around 130 meters from a nuclear reactor. #Russia is playing with fire.#Ukraine #UkraineRussiaWar #RussiaIsATerrorristState pic.twitter.com/hViT213tw5

— BREAKING NEWS: UKRAINE (@MrFukkew) August 29, 2022