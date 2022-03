Zaporizhzhia, attacco russo alla centrale nucleare: cosa sappiamo

Nelle prime ore di venerdì la Russia ha bombardato la centrale nucleare di Zaporizhzhia, nel sud-est dell’Ucraina. A seguito dell’attacco è divampato un incendio che ha destato grande preoccupazione, come testimoniato dai tweet del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e del ministro degli Esteri Dmytro Kuleba. L’allarme è poi rientrato: le fiamme, domate dai vigili del fuoco, non hanno danneggiato né strutture essenziali né i reattori della centrale, che è comunque finita in mano russa.

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone!

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 4, 2022