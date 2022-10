Atalanta, Zapata bloccato in banca dalla vigilanza: «Dove pensa di andare?»

Disavventura per Duvan Zapata. Il calciatore colombiano dell’Atalanta è stato fermato prima di entrare in banca dalla vigilanza che ha voluto indagare sulla sua identità. Solo dopo averlo riconosciuto gli agenti lo hanno lasciato andare.

Duvan Zapata fermato in banca dalla vigilanza: ecco perché

L’attaccante Duvan Zapata, 31enne colombiano di proprietà dell’Atalanta è stato fermato in banca dalla vigilanza operante nell’istituto finanziario. Molto probabilmente ciò è successo perché il calciatore era irriconoscibile: indossava una tuta sportiva con cappuccio, elementi che lo rendevano impossibile da identificare. Ecco perché quando Zapata si è avvicinato alla porta della banca la Security prontamente l’ha respinto e gli ha intimato: «Dove pensa di andare?». A quel punto Duvan ha provato a identificarsi cercando di farsi riconoscere e a spiegare di aver appuntamento con un consulente finanziario. Tuttavia, il dialogo è andato avanti per qualche minuto e l’attaccante della squadra bergamasca è rimasto ad aspettare fuori la banca.

A risolvere la situazione ci ha pensato il responsabile di Fideuram che ha spiegato il malinteso e ha placato gli animi: «Duvan Zapata è un nostro cliente, ma la security non lo poteva sapere. Gli addetti stavano semplicemente facendo il loro lavoro, garantendoci un servizio di vigilanza in un interspazio tra l’ingresso e la strada».

Il rientro del calciatore in campionato

Duvan Zapata è riuscito poi ad entrare in banca e ad avere il colloquio con il consulente finanziario. Tuttavia, quando rientrerà in campionato il calciatore alle prese con una lesione al muscolo? L’allenatore dell’Atalanta Gasperini ha chiarito la situazione e ha dato notizie positive ai tifosi bergamaschi: «Zapata da domani dovrebbe tornare con la squadra e quindi potrebbe essere disponibile dalla prossima partita».

Manca poco quindi, per ritrovare Zapata in campo e i tifosi sperano che sul prato verde dello stadio l’attaccante non si faccia fermare dai difensori avversari come accaduto con la vigilanza della Fideuram.