Zanzare, perché pungono alcune persone più di altre

Alcune persone attraggono le zanzare più di altre. E non possono fare nulla per rimediare. È il risultato di un nuovo studio scientifico, disponibile sulla rivista Cell. Un team di esperti statunitensi ha infatti scoperto che gli insetti si avvicinano di più a chi emana un odore forte legato alle sostanze chimiche della pelle. «Se hai alti livelli di questa roba, sei il picnic perfetto per tutti i morsi», ha detto la dottoressa Leslie Vosshall, ricercatrice della Rockefeller University di New York e principale autrice dello studio. L’analisi per scoprire i «magneti da zanzara» ha coinvolto più soggetti per diversi anni, portando a risultati molto attendibili.

"Differential mosquito attraction to humans is associated with skin-derived carboxylic acid levels" @EllenDeObaldia @leslievosshall Read more in @CellCellPress: https://t.co/uRHASKqmIt — Cell Press (@CellPressNews) October 18, 2022

Perché le zanzare pungono alcuni individui più di altri

Lo studio ha coinvolto 64 volontari dalla Rockefeller University newyorkese. Ognuno di loro ha indossato sugli avambracci un paio di calze di nylon, capaci di captare e trattenere l’odore della pelle. Gli indumenti sono poi stati affissi all’estremità di un lungo tubo all’interno di una stanza piena di zanzare. L’obiettivo era infatti quello di mettere i profumi di più persone a confronto per grado di appetibilità delle zanzare. «Il risultato è stato subito evidente», ha detto al Guardian Maria Elena de Obaldia, co-autrice dello studio. «In pratica sciamano verso i soggetti più “attraenti”». Cosa rende però l’odore di alcune persone più intrigante per gli insetti? Vosshall lo ha legato a particolari sostanze acide e grasse che risultano fondamentali per l’idratazione della pelle. «Fanno parte della natura umana e ogni soggetto ne produce quantità diverse».

Per provare la loro ipotesi, gli scienziati hanno organizzato una specie di “torneo all’italiana” fra i 64 odori campione, scoprendo un divario molto netto. Il preferito delle zanzare ha avuto un grado di appetibilità 100 volte superiore all’ultimo in classifica. Lo studio ha utilizzato le zanzare Aedes aegypti, responsabili della diffusione di Zika, dengue e febbre gialla. Vosshall però è certa che ulteriori studi confermeranno la teoria anche con altre specie. La scoperta però non finisce qui. Si è notato come le differenze fra gli odori restino stabili nel tempo, rendendo le zanzare veri e propri “clienti affezionati”. «Chi è magnete un giorno, lo resta per sempre», ha sentenziato Matt De Gennaro, neurogenetista della Florida International University. Gli scienziati discordano circa la possibilità di rimediare al problema senza danneggiare la cute. Inoltre le zanzare si evolvono facilmente. «Sono resistenti», ha concluso Vosshall. «Sanno sempre come trovarci».

