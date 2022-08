Così le zanzare fiutano in ogni momento gli esseri umani

Citronelle, zanzariere, prodotti chimici, maniche lunghe. Ammettetelo, anche voi avete provato di tutto per allontanare le zanzare, con scarsi risultati. I fastidiosi insetti dell’estate trovano sempre il modo per tornare a pungere e ronzare nella stanza, disturbando il sonno e la quiete sia di giorno sia di notte. Un nuovo studio potrebbe aver finalmente spiegato perché. Sotto la guida di Meg Younger, un team della Boston University sembrerebbe aver identificato il meccanismo tramite cui le zanzare fiutano sempre gli esseri umani. È colpa di un mix che varia da persona a persona.

LEGGI ANCHE: Cambiamento climatico, così la crisi favorisce la diffusione di malattie

Calore corporeo e anidride carbonica, così le zanzare ci fiutano sempre

La nuova ricerca americana è disponibile integralmente sulla rivista scientifica Cell. Gli esperti della Boston University, in collaborazione con la Rockfeller University di New York, hanno scoperto che le zanzare sono attratte da uno speciale cocktail profumato fra odore corporeo, anidride carbonica e calore dell’uomo. Un mix unico per ogni soggetto, spiegando anche perché gli insetti si accaniscono maggiormente su alcuni individui. «Una vera differenza rispetto agli altri animali», ha detto al Guardian Younger. «Non abbiamo riscontrato metodi simili in ulteriori specie». Le scoperte però non finiscono qui. Si è notato come le zanzare riescano a fiutare una preda anche in assenza di una specifica famiglia di proteine nel genoma. Gli insetti farebbero ricorso a un sistema di backup sensoriale evolutosi come meccanismo di sopravvivenza.

«Siamo il loro pasto preferito», ha proseguito Younger al quotidiano britannico. Il riferimento è, ad esempio alle zanzare Aedes aegypti, particolarmente aggressive nei confronti dell’uomo. Sono solite infatti deporre uova in acqua dolce, che da sempre rappresenta fonte di approvvigionamento per l’uomo. Comprendere in che modo il loro cervello elabora l’odore umano potrebbe risultare fondamentale per allontanarle dalla popolazione e diminuire così la diffusione delle malattie. Da anni, in tutto il mondo, sono vettori di malaria, dengue e febbre gialla, cui si è aggiunto il recente West Nile. «Se riuscissimo a capire come elaborano il nostro odore grazie alle antenne e al cervello, potremmo sviluppare miscele più attraenti dell’uomo». Ulteriori studi potrebbero inoltre aiutare gli scienziati a sintetizzare repellenti per i neuroni dediti a rilevare l’odore umano.