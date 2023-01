Zaniolo, rottura con la Roma: ha rifiutato la convocazione

Sono ore decisive nel rapporto tra l’As Roma e il calciatore Nicolò Zaniolo. Dopo le voci di mercato sempre più intense, con la società capitolina intenzionata a vendere il giocatore prima della scadenza del suo contratto, adesso lo strappo arriva dallo stesso atleta. Zaniolo, numero 22 della formazione giallorossa, ha deciso di non rispondere alla convocazione in vista del match che la Roma giocherà domenica 22 gennaio alle 18 in trasferta contro lo Spezia. Nicolò, su cui si sono fiondate diverse formazioni in tutta Europa, ha ricevuto nel corso degli ultimi mesi chiamate sia dalla Premier League sia dalla Juventus.

Zaniolo rifiuta la convocazione: è rottura

E così Nicolò Zaniolo, ala della Roma e della nazionale italiana, si rende protagonista di un gesto che sicuramente non sarà piaciuto né ai tifosi né alla società. Mourinho, tecnico giallorosso, dovrà farne a meno nella delicata trasferta di La Spezia e domani non andrà in conferenza stampa, forse anche per evitare domande sulla diatriba. Il gennaio di Zaniolo continua ad essere quantomeno controverso. Il calciatore è stato immortalato nel match di Coppa Italia contro il Genoa mentre bestemmiava di fronte all’arbitro e ha rischiato la squalifica. Poi le sirene di mercato e la gara con la Fiorentina. In questo caso, infatti, non è sceso in campo per un’influenza intestinale. Ora la rottura e l’attesa di un’offerta congrua dalla Premier League. Un’attesa testimoniata anche dal post su Instagram di ieri, che ha fatto scattare l’allarme in casa Roma.

Su Zaniolo c’è il Tottenham

La Roma ha ricevuto soltanto due offerte per il calciatore, entrambe dalla Premier League. A presentarle sono stati il Tottenham guidato da Antonio Conte e il West Ham. In ambedue i casi, però, si parla di richieste i prestito con diritto di riscatto, proposte che non convincono la società. Il calciatore, invece, sarebbe più che intenzionato a cambiare aria come testimoniato dalla scelta di non andare in Liguria. Ciò che vuole la Roma è incassare il più possibile, soprattutto per non perdere poi il giocatore a parametro zero il prossimo anno. Il rinnovo appare ormai del tutto impossibile.