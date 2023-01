Zaniolo, la Roma rifiuta la prima offerta ufficiale del Milan

Il Milan fa sul serio per Zaniolo. La squadra lombarda ha offerto 22 milioni per il prestito con obbligo di riscatto solo in caso di qualificazione in Champions League, ma Thiago Pinto e la società romana hanno rifiutato questa proposta. Per Zaniolo, la Roma chiede almeno 40 milioni di euro.

L’offerta del Milan per Zaniolo

Nella giornata di ieri è stata fatta la prima offerta ufficiale al trequartista giallorosso classe ’99. Infatti Maldini e Massara avrebbero offerto la propria proposta alla dirigenza romana, facendo pressione sulla rottura venuta a crearsi tra Nicolò Zaniolo e l’ambiente giallorosso. Il Milan ha offerto un prestito con obbligo di riscatto a circa 19 milioni di euro in caso di qualificazione in Champions League. Una cifra che potrebbe arrivare a 22 milioni di euro con alcuni bonus.

Tuttavia, Thiago Pinto avrebbe rifiutato la prima offerta rossonera, considerandola troppo riduttiva. Difatti, la Roma valuta Zaniolo almeno 40 milioni di euro. La rottura sembra insanabile stando anche alla richiesta del calciatore di non essere convocato per la partita con lo Spezia dello scorso weekend. Per ora il futuro del giovane talento italiano è un’incognita, il Milan resta all’erta ma la Roma non ha intenzione di svendere il calciatore.

Le parole di Mourinho sul calciatore

Sulla questione Zaniolo è intervenuto l’allenatore della Roma, Josè Mourinho, che non sembra convinto sulla partenza del trequartista italiano. Infatti nel post-partita si era così espresso sull’argomento: «Lui ha manifestato la voglia di andare via, ma non è detto che vada via. È un giocatore importante, ha un grande valore di mercato, ma le proposte attualmente sul tavolo sono impossibili da accettare per la società. Di solito, quando c’è una grande voglia di andare via, questo desiderio è accompagnato da un’offerta importante e difficile da rifiutare».

L’allenatore ha continuato: «In questo caso c’è davvero poco. Per questo la mia sensazione è che a febbraio sarà ancora con noi».