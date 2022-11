Zaniolo, la madre incastra l’uomo che le rubò l’orologio: condannato a 5 anni

«I ladri erano due, uno mi ha tenuto per la spalla e l’altro mi ha pestato il piede. Mi hanno tolto l’orologio, uno mi ha detto: ‘Stai zitta, altrimenti ti sparo’». Così, ormai due anni fa, la mamma del calciatore Zaniolo Francesca Costa aveva raccontato come le era stato rubato l’orologio da parte non di uno, ma di ben due ladri. Il furto sarebbe avvenuto in pieno centro a Roma.

Zaniolo, la mamma riconosce il ladro del suo orologio: arriva la condanna

La signora aveva sporto subito denuncia e aveva informato gli inquirenti, che poi hanno arrestato uno dei due uomini. Adesso arriva il processo, dove il ladro è stato condannato a 5 anni e sei mesi di reclusione per il furto dell’orologio. «A La Spezia non succedono queste cose, posso girare anche con un Rolex. Mi avevano consigliato di uscire senza orologi di valore ma non è giusto: se non posso mettermi ciò che voglio non mi sento di vivere libera. Anche se l’importante, in questi casi, è sopravvivere» aveva spiegato la donna.

«Troppo facile vedere una donna sola, minacciarla e derubarla» aveva commentato il figlio Nicolò. Il mese scorso, la donna aveva riconosciuto in aula il presunto ladro e ieri, 29 novembre, è arrivata la sentenza di condanna.

La vicenda del ladro dell’orologio

«Ora sto meglio, ho superato lo spavento. I Carabinieri sono stati bravissimi. Voglio ringraziare il gruppo operativo. Sono stati tutti bravi, hanno cercato di farmi superare la paura» ha spiegato la donna. Non era la prima volta che la famiglia subiva un furto.

Nell’aprile 2019, sparì un’auto che il calciatore della Roma aveva lasciato nel garage condominiale della donna. In quel caso si trattava di una BMW. Questo risale a un mese prima del fatto del furto del Rolex per la strada.