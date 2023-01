Zaniolo, la madre Francesca Costa lo difende: “Odio eccessivo contro di lui”

Sono apparse a Trigoria e poi al Colosseo delle scritte contro Zaniolo, il giocatore della Roma che ha deciso di lasciare la squadra giallorossa. Una decisione che non è piaciuta ai tifosi e che ha scatenato insulti e offese contro il calciatore. La madre Francesca Costa ha preso le sue difese.

La madre di Zaniolo difende la scelta del figlio

Sono apparse proprio ieri delle scritte di cattivo gusto che insultano sia lui che la donna, la quale le ha pubblicate in una storia su Instagram commentando l’accaduto con un semplice commento: «Odio eccessivo contro di lui». I rapporti tra Nicolò Zaniolo e la A.S. Roma erano tesi già da un po’. Il calciatore ha chiesto la cessione alla società, ma al momento si è fatto avanti solo il Bournemouth, destinazione che il calciatore ha rifiutato pur non rinunciando all’intenzione di lasciare Roma e la squadra giallorossa.

Le scritte contro il calciatore

Un gesto vissuto come un tradimento dai tifosi che hanno mostrato il loro disappunto con uno striscione al Colosseo: «Zaniolo traditore, m…. senza onore». Parole che non sono passate inosservate alla mamma di Zaniolo che, al termine della partita Napoli – Roma, ha postato su Instagram una storia per difendere il figlio e la sua famiglia da offese molto forti. Pubblicando non solo lo striscione del Colosseo ma anche alcune scritte comparse a Trigoria: «Zaniolo boia, tua madre una gran t…..» oppure «Zaniolo, cinque milioni di calci in c…». Chiudendo la story con il commento: «Aver originato tutto quest’odio mi sembra un tantino eccessivo».

Inoltre, il calciatore durante la notte è stato inseguito da alcuni tifosi fin sotto casa e, una volta raggiunto, è stato offeso e addirittura minacciato, tanto che ha dovuto chiamare la polizia. Dalla società di calcio, al momento, non è arrivata nessun commento ufficiale ma il sostegno totale al calciatore.