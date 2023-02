Zaniolo pronto per la firma col Galatasaray: è partito per Istanbul

Sembra essere confermata la nuova avventura calcistica per il talento italiano Nicolò Zaniolo, stamattina è stato avvistato prendere l’aereo per la Turchia, direzione Istanbul. Il fantasista sbarca in Turchia per firmare il contratto con il Galatasaray e secondo gli ultimi dettagli la Roma incasserà 20 milioni più bonus.

Zaniolo pronto per Istanbul

Nicolò Zaniolo è partito per Istanbul verso il suo nuovo club. La squadra giallorossa deve ancora confermare la trattativa rendendola ufficiale per il suo trasferimento al Galatasaray, dove oggi stesso dovrebbe sostenere le visite mediche. Insieme a lui sono partiti la famiglia al completo composta da sua madre Francesca, suo padre Igor e sua sorella Benedetta, oltre all’avvocato Giuseppe Pesce dello studio di Claudio Vigorelli, il suo agente. In queste ore i due club stanno limando gli ultimi dettagli del contratto legato ai bonus.

Il contratto prevede che resterà fino al 2027 in Turchia e guadagnerà circa 3,6 milioni a stagione, anche se nell’accordo è stata inserita una clausola rescissoria di 35 milioni che gli potrebbe consentire di tornare immediatamente nei maggiori campionati europei.

La conferma e i dettagli per il trasferimento al Galatasaray

La prova definitiva di come la trattativa sia quasi terminata era arrivata da una storia Instagram pubblicata questa mattina da Francesca Costa, la madre del giocatore. Nel video postato sui social, si intravedeva Zaniolo in auto diretto molto probabilmente all’aeroporto di Milano, pronto per il volo verso Istanbul. Presumibilmente, Zaniolo e la sua famiglia da Milano hanno preso un volo privato fornito dal Galatasaray, subito dopo aver ricevuto l’ok a partire dalla Roma.

I club stanno limando gli ultimi dettagli inerenti i bonus per il trasferimento, nelle casse di Trigoria verranno depositati circa 20 milioni. Se non dovessero nascere complicazioni, per Zaniolo inizierà una nuova avventura in Turchia insieme a Mauro Icardi, altra vecchia conoscenza del calcio italiano.