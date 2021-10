Trovato morto a Londra il figlio di Maurizio Zamparini

È stato trovato morto il figlio di Maurizio Zamparini, Armando, in Inghilterra. Si trovava in Uk per motivi di studio e, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato rinvenuto privo di vita nella sua camera a Londra. Il giovane, figlio dell’ex presidente del Palermo e della sua compagna Laura Giordani, aveva 23 anni.

Morto il figlio di Zamparini: indaga la polizia

Non si hanno notizie particolari al momento, la polizia indaga e nessuna ipotesi viene scartata a priori: al momento, l’idea più accreditata è quella di un malore, ma nulla trapela anche perché le indagini sono solo all’inizio. I genitori del giovane sono già partiti per l’Inghilterra.

Zamparini: chi è l’ex presidente del Palermo

Maurizio Zamparini, 80 anni, ha una lunga storia imprenditoriale e calcistica. Ha fatto fortuna con la catena di arredamenti Emmezeta e, con i proventi, ha acquistato inizialmente il Venezia. In quella squadra, che ottenne anche una promozione in Serie A, giocò per un periodo Alvaro Recoba, asso dell’Inter. In seguito, Zamparini rilevò anche il Palermo, che riuscì a portare sotto la guida di Francesco Guidolin, anche al Trofeo Intertoto. In quella squadra giocarono quattro futuri campioni del mondo: Fabio Grosso, Andrea Barzagli, Cristian Zaccardo e Luca Toni. La cessione della squadra siciliana a una fantomatica cordata americana finì al centro delle cronache sportive per un periodo.

Morte di Armando Zamparini: il cordoglio del Palermo

Tra i tanti messaggi arrivati via social per onorare la memoria del figlio di Maurizio Zamparini, si segnala anche quello del Palermo «Il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia del Palermo si stringono nel terribile dolore per la scomparsa prematura di Armando. Il ricordo di ‘Armandino’ è e rimarrà vivido nei collaboratori del Palermo che lo hanno conosciuto e visto crescere durante il periodo della presidenza Zamparini in viale del Fante. Ai genitori e i familiari di Armando, le più sentite condoglianze» scrive il club sui profili social.