Zampagna si candida a Terni con FdI: si definiva «l’ultimo bomber di sinistra»

Ha giocato in tutte le categorie, dalla C2 alla serie A, per un totale di oltre 400 partite e quasi 150 gol. Ora punta a provocare, tentando di far centro in politica. Parliamo di Riccardo Zampagna, ex attaccante classe ’74 che vanta una lunghissima carriera, anche con maglie importanti come quelle di Atalanta, Messina e Sassuolo, oltre che della Ternana, la sua città natale. Ed è qui, a Terni, che ha deciso di scendere in campo «solo ed esclusivamente per il bene della città». A fare specie, però, è che Zampagna si candiderà al fianco dell’aspirante sindaco Orlando Masselli, con il simbolo di Fratelli d’Italia, dopo una vita da «bomber di sinistra».

Zampagna: «Non rinnego la mia storia»

A fare luce sulla vicenda è Il Messaggero, che ha intervistato l’ex attaccante. Zampagna farà parte della lista Terni Protagonista: «Ho deciso, come al solito contro corrente, di metterci la faccia, ben cosciente della mia storia che non intendo minimamente rinnegare. Ho sposato il progetto di Terni Protagonista, costruito insieme ad alcuni amici, di cui ho totale stima e fiducia, solo ed esclusivamente per il bene della città». Non va dimenticato, quindi, il passato di sinistra, soprattutto perché, spiega il bomber, la lista è parte di «un progetto civico e moderato che non guarda ai partiti, portato avanti da persone serie e con le idee chiare».

La provocazione del bomber: «Bisogna togliere il paraocchi»

Zampagna spiega anche che la sua candidatura ha un significato preciso: «Non è da intendere come una candidatura politica o una svolta a destra, ma quasi una provocazione per svegliare la città, che non può permettersi assolutamente di tornare indietro. Bisogna togliersi il para occhi, ed almeno a livello locale fare il meglio per Terni e per i Ternani, e proseguire lungo il percorso del risanamento. Se l’ho fatto io, spero possa essere un segnale per tanti altri». Una nuova sfida, quindi, per l’ex attaccante, che ha chiuso la carriera da calciatore nella stagione 2010-2011 con la maglia della Carrarese in serie C2.