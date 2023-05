Patrick Zaki, udienza rinviata per la decima volta: sarà il 18 luglio

Patrick Zaki se l’aspettava, ma il numero inizia a essere alto. Scatta oggi il decimo rinvio dell’udienza che avrebbe dovuto portare avanti un processo che ormai tiene lo studente egiziano sotto scacco da tempo. Oggi, infatti, non si è presentato il giudice titolare e l’udienza è stata così rinviata al 18 luglio. Zaki, di fronte al palazzo di giustizia di Mansura, è deluso ma non rassegnato: «Non perdo la speranza di tornare a Bologna». Il giovane poi ringrazia gli italiani: «Voglio ritornare presto. Sono felice per i messaggi di sostegno dall’Italia, che mi aspetta, e non perderò la speranza».

Amnesty International: «Magistrati egiziani disprezzano i diritti umani»

A commentare la vicenda è Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International: «Stamani il giudice non si è neanche presentato e questo la dice lunga sul disprezzo dei magistrati egiziani per i diritti umani. Il rinvio al 18 di luglio è abnorme. Questo vuol dire che Patrick passerà il quarto compleanno non come vorrebbe e svanisce anche la speranza di laurearsi al master a metà luglio. Siamo di fronte a una persecuzione crudele sulla quale sarebbe bene che le istituzioni italiane chiedessero al governo egiziano per quanto tempo intendono ancora proseguire. Noi continueremo a stare in piazza a Bologna. Il 17 luglio, alla vigilia dell’udienza, torneremo a chiedere la completa libertà di Zaki e il suo ritorno a Bologna per esercitare il suo diritto allo studio».

I deputati De Maria e Merola: «Chiediamo la liberazione»

A commentare, anche i deputati Andrea De Maria e Virginio Merola: «Continua il suo calvario giudiziario. Una continua violazione dei diritti umani e della libertà di espressione. Dobbiamo continuare, con ancora maggiore determinazione, a chiedere alle autorità egiziane la sua liberazione. Una battaglia importante in quanto tale è perché rappresenta l’ impegno perché i diritti civili fondamentali diventino un valore universale».