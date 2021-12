Il computer è ormai un device fondamentale per la vita di tutti i giorni. Che si tratti di una gita per svago o di un viaggio per motivi di lavoro, il notebook ci fa sempre più spesso compagnia. Per portarlo con noi occorre però averne cura, evitare di esporlo a cadute o alle intemperie. Dagli zaini con custodia imbottita alle ventiquattrore rigide, passando per tessuti resistenti all’acqua e agli urti, il web offre una ricca gamma di borse per pc o tablet. Ecco una guida stilata da Wired che seleziona i migliori prodotti in base a caratteristiche e rapporto qualità-prezzo. E magari aiuterà gli indecisi a fare il regalo di Natale perfetto.

Zaini per computer, gli 8 migliori accessori per portare i pc sempre con sé

1. Tom Bihn Sink 22, il top in assoluto

Disponibile in due modelli, con capienza rispettivamente di 22 e 30 litri, il Tom Bihn Sink 22 è secondo Wired lo zaino migliore in circolazione. È ideale per trasportare notebook con dimensioni fino ai 15 pollici come il Macbook Pro Retina o il Microsoft Surface Book 2 grazie a un telaio rinforzato e scomparti con due punti di accesso. Presenti anche le tasche per le borracce – al centro del prodotto in modo da non compromettere l’equilibrio dell’utente – e per accessori come penne e smartphone. Il prezzo è di 290 dollari (circa 250 euro), disponibile per il mercato italiano solo sul sito ufficiale.

2. Rains Mini, gli zaini per essere sempre alla moda

Capienti, resistenti, ma anche alla moda. Le borse e gli zaini devono tenere conto dello stile di chi lo utilizzerà. In tal caso, nessuno è più attento del Rains Mini, disponibile in versioni maschile e femminile. Capace di contenere fino a 8,5 litri di volume, è perfetto per i laptop da 13 pollici e tutti gli accessori utili per il lavoro o lo svago. Il tessuto è impermeabile e vanta delle piccole tasche con zip per lo smartphone e il portafoglio. Il prezzo su Amazon è al momento di 45,98 euro rispetto agli 80 canonici per la versione maschile e di 74,99 euro per quella femminile.

3. Jansport Right Pack, lo zaino per la scuola

Migliaia di colori differenti e tasche posteriori imbottite costituiscono le ragioni principali per acquistare uno zaino Jansport Right Pack. Ottimo per trasportare notebook dalla grandezza massima di 15 pollici, presenta anche un’ulteriore vano frontale per l’iPad con spazio sufficiente anche per accessori come caricabatterie o chiavi personali. Il Right Pack è eccellente per la scuola, dato che presenta grandi spazi per quaderni, libri, agende e una tasca laterale per la bottiglietta d’acqua. Il prezzo su Amazon parte da 101,46 euro.

4. Herschel Heritage, la qualità a poco prezzo

Non tutte le opzioni sul mercato richiedono un grande esborso di denaro. Se volete spendere poco, allora Wired indica una sola direzione possibile: lo zaino Herschel Heritage, disponibile su Amazon con prezzi che partono da soli 26,49 euro. Come lo Jansport è perfetto per la scuola grazie a diversi vani per libri e quaderni, oltre a uno scompartimento dedicato a notebook di 15 pollici. Uno dei tratti migliori è la resistenza, tanto da mostrare i primi segni di cedimento solo dopo anni di utilizzo. Il lato negativo maggiore è invece l’assenza di una tasca per le bottigliette d’acqua.

5. Fjällräven Kånken, per uno stile unico

Uno dei tratti più entusiasmanti degli zaini è la loro personalizzazione. Il migliore è quello che Wired ha definito «borsa di Mary Poppins», ossia il Fjällräven Kånken. Disponibile in più versioni, capaci rispettivamente di contenere pc da 13, 15 e 17 pollici, vanta un tessuto rigido e impermeabile e la possibilità di usufruire di assistenza a vita da parte dell’azienda per le riparazioni. La personalizzazione riguarda invece l’estetica, con la possibilità di definire i colori generali e dei piccoli dettagli in modo da dare allo zaino un design consono ai propri gusti. Il prezzo su Amazon parte da 67,95 euro.

6. Bellroy Duo Totepack, la borsa sostenibile

Una comoda alternativa al classico zaino con doppia bretella è la borsa a tracolla, il cui top è secondo Wired il Duo Totepack di Bellroy. Realizzato grazie al riciclaggio di 30 bottiglie di plastica, il tessuto resiste all’acqua per via della speciale tecnologia Aquaguard dell’azienda. Vuoto presenta uno spessore inferiore ai 2,5 pollici, ma si può espandere per contenere laptop, vivande e articoli vari. Su Amazon è disponibile in due versioni da 15 e 17 litri di capacità, quest’ultimo in grado di contenere pc dalla grandezza massima di 15 pollici. Il prezzo online parte da 89 euro e arriva ai 205 euro della versione Ink Blue da 15 litri.

7. Timbuk2 Lane, gli zaini perfetti per i pendolari

Resiste all’acqua sia esternamente che all’interno grazie a uno speciale rivestimento sul lato anteriore realizzato in nylon. Il Timbuk2 Lane rappresenta, secondo Wired, lo zaino migliore per i pendolari, costretti ogni giorno ad affrontare le condizioni meteo più differenti. La tasca frontale è magnetica e garantisce un facile accesso a un vano per riporre chiavi, penne e accessori per il trucco. Pesa soltanto un chilo, ma è eccezionale per non dover temere di trovare il pc o lo smartphone completamente zuppi una volta giunti a destinazione. Il prezzo su Amazon è di 153,18 euro.

8. North Face Isabella, su misura per le donne

Leggero, comodo e sempre alla moda. Il North Face di Isabella rappresenta secondo gli esperti di Wired il miglior prodotto per il pubblico femminile. Nonostante la grande leggerezza – poco più di 500 grammi – è in grado di trasportare tranquillamente un notebook da 12 pollici grazie a uno scomparto dedicato foderato in pile, con spazi per accessori come occhiali da sole o chiavi e zip per portafogli e smartphone. La capienza è di 17 litri e il prezzo, su Amazon, parte da 134,65 euro.