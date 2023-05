Zaia sui meteorologi: «Per il Ponte prevista pioggia e c’era il sole, abbiamo perso turisti»

Zaia sul piede di guerra contro gli esperti del meteo. La polemica è nata dalle previsioni del Ponte del 1° maggio, in grado, secondo il presidente della giunta regionale del Veneto, di influenzare le scelte dei turisti. Un vero e proprio danno per gli operatori turistici di città d’arte, spiagge e montagne, che hanno visto avverarsi delle previsioni meteo differenti rispetto a quanto diffuso: «Una previsione meteo sbagliata, si sa, può accadere, ma è innegabile che risultino dannose soprattutto per una regione come il Veneto che fa del turismo una delle maggiori fonti di indotto».

Zaia parla di meteorologi che svuotano le spiagge

Il presidente della giunta regionale del Veneto, Luca Zaia, ha parlato di previsioni sbagliate direttamente dal palco dell’inaugurazione della 56^ Mostra dell’Asparago di Badoere Igp, affermando: «Non possiamo continuare ad avere persone che facendo le previsioni del meteo ci svuotano le spiagge, le piazze e le manifestazioni: o si decidono a spiegare bene che sono previsioni e non certezze o noi inizieremo a chiedere i danni». In base a diverse previsioni, infatti, il Veneto, sia domenica che lunedì, sarebbe dovuto essere colpito da abbondanti piogge: «Come al solito non è accaduto. La pioggia ci sarebbe comunque servita, però in questo modo abbiamo perso turisti», ha tuonato Zaia.

Previsioni meteo più precise e non vincolanti

Il presidente della giunta regionale del Veneto ha spiegato quanto sia fondamentale specificare – soprattutto nel caso di previsioni a lungo termine – che si sta parlando di previsioni e non di certezze perché, come da lui stesso dichiarato «questi per noi sono danni». Il governatore ha concluso così il suo intervento: «Capisco gli albergatori e gli operatori turistici che mi dicono che in questo modo non si lavora quindi quando guardate le previsioni sul telefonino pensate sempre che possono essere sbagliate».