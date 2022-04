Yulia Tymoshenko oggi: chi è, dove vive e quali sono le sue posizioni sulla guerra in Ucraina

Politica e imprenditrice, Julija Volodymyrivna Tymoshenko è stata per due volte primo ministro dell’Ucraina nonché prima donna a ricoprire tale ruolo nel paese: inserita da Forbes al terzo posto della classifica delle cento donne più potenti nel 2005, vediamo chi è e cosa pensa della guerra scatenata da Vladimir Putin.

Chi è Yulia Tymoshenko

Entrata in politica nel 1996 con l’elezione nel parlamento ucraino, è stata vice primo ministro con deleghe ai combustibili e all’energia nel governo Juščenko. Soprannominata “principessa del gas” per aver stoccato enormi quantità di metano facendo aumentare le accise (negli anni Novanta presiedeva la Compagnia Generale dell’Energia, un’azienda privata che si occupava d’importare gas e metano dalla Russia per poi esportarlo in Occidente), nel 2004 è divenuta una delle principali leader della rivoluzione arancione.

Nel 2005 e dal 2007 al 2010 ha ottenuto l’incarico di primo ministro sotto la presidenza di Viktor Juščenko e successivamente si è candidata alle elezioni presidenziali del 2010 venendo sconfitta al ballottaggio da Viktor Janukovyč. Nel 2011 fu condannata a sette anni di detenzione per abuso di potere in relazione alla firma di contratti per la fornitura di gas. Il procedimento ha avuto un’eco internazionale e sullo stesso si è pronunciata anche la Corte europea dei diritti dell’uomo mettendo in dubbio la legittimità della sua detenzione.

Scarcerata nel 2014 durante la rivoluzione ucraina che portò all’esautoramento di Janukovyč, si è candidata alle elezioni presidenziali dello stesso anno, venendo sconfitta da Petro Porošenko, e a quelle del 2019, risultando terza dietro a Porošenko e all’attuale presidente Volodymyr Zelensky. Non è noto dove viva attualmente.

Yulia Tymoshenko: le posizioni sulla guerra in Ucraina

Intervenuta più volte in merito al conflitto attualmente in corso nel suo paese, la Tymoshenko ha accusato la Russia di non attaccare solo il popolo ucraino bensì tutto il mondo libero. “Questa è una battaglia tra il mondo della democrazia e gli aggressori, e non abbiamo dubbi che, se tutto il mondo si unirà, allora vinceremo noi”, ha affermato invocando il sostegno dell’Occidente.

Quanto al presidente Putin, l’ha accusato di essere un barbaro e un fascista. In primis perché l’aver lanciato una guerra contro un “paese pacifico, democratico ed europeo” e l’aver “incoraggiato l’eliminazione di anziani, donne e bambini” è una conferma della sua natura barbarica. E poi perché ha una mente fredda, razionale, cinica e “dietro ai suoi comportamenti c’è come un nucleo oscuro, qualcosa che arriva dal Medioevo più nero”. Secondo lei la sua missione è quella di tornare ai vecchi confini dell’impero russo allargando il territorio. In quest’ottica l’Ucraina sarebbe solo il primo passo per poi arrivare al possesso e al controllo di una parte dei cosiddetti Stati Uniti d’Europa.