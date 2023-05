Yuki Tsunoda a Faenza aiuta a spalare il fango dalle strade

A Faenza, tra chi spala il fango senza sosta dopo l’alluvione di due giorni fa, c’è anche il 23enne pilota giapponese dell’Alpha Tauri, Yuki Tsunoda. La scuderia ha sede proprio a Faenza e il giovane pilota non ha esitato a scendere in piazza per aiutare le persone che lo hanno accolto a ripulire il più possibile la città, le case e le strade. Le foto e video di Tsunoda hanno fatto il giro del mondo e anche l’account ufficiale della Formula Uno ha applaudito al gesto del 23enne, che su Twitter ha parlato della «notte orribile» vissuta pochi giorni fa e ha lanciato un appello: «Tutto quello che potete fare per dare un aiuto è apprezzato».

Il racconto del pilota ha fatto il giro del web. Su Twitter scrive: «Dopo una notte orribile la città è pesantemente colpita: polvere, fango e odore di benzina ovunque. Attualmente le persone faticano a trovare cibo e soprattutto alloggi, dopo che molti sono stati evacuati dalle proprie abitazioni. Per favore, tutto ciò che puoi fare per aiutare è apprezzato». E per testimoniare ciò che racconta, ha pubblicato anche foto e video delle strade piene di fango oltre a una grafica con le coordinate bancarie per inviare aiuti.

After a horrible night the town is heavily impacted: dust, mud, and the smell of gasoline everywhere. Currently people are struggling to find food and especially places to stay,after many have been evacuated from their own homes. Please, anything you can do to help is appreciated pic.twitter.com/NQw72LeCLy

— 角田裕毅/Yuki Tsunoda (@yukitsunoda07) May 17, 2023